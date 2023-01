Breitenreiter: "Bebou und Dolberg haben angedeutet, dass sie Verstärkungen werden können"

In einer Neuauflage des jüngsten Duells in der Bundesliga (1:2) verlor die TSG das erste Spiel des Jahres 2:3. Dennoch zog Coach André Breitenreiter ein positives Fazit.

Aus Hoffenheims Trainingslager in Albufeira (Portugal) berichtet Michael Pfeifer

Nicht nur Christoph Baumgartner fühlte sich an die jüngste Heimniederlage erinnert, als die TSG im letzten Pflichtspiel 2022 mit 1:2 gegen Wolfsburg verloren hatten. "Wir sind ganz klar nicht zufrieden. Ziel war, das Spiel zu gewinnen, das haben wir nicht geschafft. Es war ein bisschen ein Abziehbild vom jüngsten Bundesligaspiel", so der Österreicher, "wir waren über weite Strecken die bessere und aktivere Mannschaft, waren sehr aggressiv und haben viele Bälle erobert, hatten auch gute Torchancen, aber am Ende des Tages hat wieder Wolfsburg gewonnen, das ärgert uns."

Probleme beim Umschaltspiel nach Ballverlusten sind ein Thema

Dennoch verließ Trainer André Breitenreiter den Schauplatz im nahe gelegenen Almancil, wo der Gegner sein Quartier bezogen hat, keineswegs unzufrieden. "Das war ein richtig gut Test auf Augenhöhe, wir haben sehr viel Gutes gesehen, gerade in Ballbesitz, hatten ein gutes Passspiel und habe viele Chancen herausgearbeitet und schöne Tore erzielt, leider hat der Gegner aus wenig wieder sehr viel gemacht", haderte der 49-Jährige, "die ersten beiden Gegentore sind nach Ballverlusten und Umschaltspiel gefallen, das ist sicherlich ein Thema, an dem wir schrauben und arbeiten müssen. Aber mit dem Auftritt und der Intensität und mit der Spielfreuden bin ich sehr zufrieden, auch mit dem Siegeswillen, man hat gesehen, wir wollten unbedingt gewinnen und haben dann am Ende das Risiko auch genommen, und dann den Gegentreffer noch bekommen."

Erfreuen konnte sich Breitenreiter über im Grunde gleich zwei Debütanten im Angriff. Denn neben der Neuverpflichtung Kasper Dolberg stand erstmalig unter Breitenreiter auch Ihlas Bebou in der Startformation. "Für den ersten Auftritt war das ordentlich von beiden, sie haben sicherlich auch noch Luft nach oben. Insgesamt haben wir jetzt auch einen guten Konkurrenzkampf im Sturm, das hat man auch gesehen, in der 2. Halbzeit, jeder ist sehr bemüht und will sich in den Vordergrund spielen. Sie haben angedeutet, dass sie zu Verstärkungen werden können."

Ich muss noch an einigen körperlichen Dingen arbeiten. Kasper Dolberg

Beide hatten gut Szenen, Bebou holte sogar einen Elfmeter heraus, Dolberg war die fehlende Spielpraxis hier und da doch anzumerken. Das ist dem zunächst bis Sommer ausgeliehenen Dänen auch bewusst. "Es war sehr schön mit den neuen Kollegen auf dem Platz zu stehen, ich habe es wirklich genossen", versichert Dolberg, "aber es braucht immer Zeit, in ein neues Team reinzukommen, ich habe mich schon recht gut gefühlt, aber natürlich muss ich noch an einigen körperlichen Dingen arbeiten. Aber da komme ich hin."

Verzichten musste die TSG kurzfristig auf Angreifer Georginio Rutter, "er hat sich nicht so wohlgefühlt, deshalb haben wir heute auf ihn verzichtet, um unnötiges Risiko zu vermeiden", erklärte Breitenreiter. Am Montag treffen die Hoffenheimer in ihrem zweiten Testspiel in diesem Trainingslager auf den Zweitplatzierten der Schweizer Meisterschaft, Servette Genf.