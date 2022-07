Breitenreiter arbeitet mit Hochdruck am Pressing

Am Montagnachmittag startete die TSG in Österreich in die nächste Phase der Vorbereitung.

Insgesamt 30 Spieler standen auf dem Trainingsplatz in Kitzbühel als André Breitenreiter um 17 Uhr zur ersten Einheit bat und direkt unterhalb der Steilhänge der "Streif" die ersten Steilpässe geschlagen wurden. "Wir wollen in dieser Woche intensiv und im Detail arbeiten, um die nächsten Züge in unserem Spiel zu entwickeln", erklärt der Cheftrainer der TSG, der auch Talente wie Tom Bischof (17) und den jüngst von Eintracht Frankfurt geholten Muhammad Damar (18) einbindet. Neun Einheiten und zwei Testspiele sind vorgesehen bis Sonntag in den Österreichischen Bergen, am Mittwoch steht ein Test gegen den ungarischen Erstligisten Puskas Akademia FC am (18 Uhr) an, am Samstag messen sich die Hoffenheimer gegen den italienischen Erstligisten US Salernitana mit dem Ex-Bayern Franck Ribery in ihren Reihen (15 Uhr).

Breitenreiter fordert Aktivität

Seit einer Woche hat Breitenreiter auch die Nationalspieler wieder an Bord und will sie nun "wieder voll einbinden", um die Automatismen im Spiel einzuschleifen. Unter Hochdruck feilt der 48-Jährie am Pressingverhalten. "Unsere Prinzipien sollen hier verfeinert werden, was die Ausrichtung nach vorne angeht", erläutert Breitenreiter, "wir wollen nach vorne verteidigen und aktiv sein in unserem Spiel, nicht passiv warten. Das werden wir sehr intensiv trainieren, mit und eben gegen den Ball, da geht es um die Abläufe im Positionsspiel, aber vor allem das Pressingverhalten in unterschiedlichen Zonen. Wir wollen im Angriffspressing den Gegner jagen, aber durchaus auch die richtigen Momente finden, in denen wir den Gegner aus dem Mittelfeldpressing unter Druck setzen."

Immer wieder korrigiert der Chefcoach lautstark das individuelle, aber auch gruppentaktische Verhalten. "Das ist ein Prozess und geht nicht von heute auf morgen", so Breitenreiter, der mit dieser Art Fußball zuletzt mit Zürich überraschend Schweizer Meister geworden war, "aber wir haben viele Spieler von hoher Qualität, die das schnell umsetzen mit Freude und Begeisterung, das macht mir sehr viel Spaß. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in dieser Woche die nächsten Schritte gehen werden."

Innenverteidigung bleibt Baustelle

Allerdings ohne die erhoffte Verstärkung für die Innenverteidigung, nachdem der Transfer von Alexander Djiku aus Straßburg geplatzt ist. Breitenreiter nimmt es zumindest nach außen gelassen. "Das nervt mich überhaupt nicht, weil ich letztlich mit den Spielern arbeite, die da sind", so Breitenreiter, "ich bin froh, dass wir vom Verletzungspech im Moment verschont sind, obwohl wir intensiv trainieren." Für die Baustelle Innenverteidigung muss allerdings nun um so dringlicher nach einer neuen Lösung gefahndet werden.