Breitenreiter: Angelino ist keine Diva

Das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und RB Leipzig bedeutet für Angelino auch ein Wiedersehen mit seinem Noch-Hauptarbeitgeber. Sein neuer Trainer bricht eine Lanze für ihn.

"Ich kann mit dem Vorurteil aufräumen, dass sich Angelino vielleicht wie eine Diva verhält, weil er in Leipzig nicht immer mit jeder Ein- und Auswechslung einverstanden war. Das Gefühl habe ich überhaupt nicht hier", sagt André Breitenreiter vor dem samstäglichen Kräftemessen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit RB. In Sachsen hatte es Differenzen um Nichtnominierungen des Spaniers in einem Ligaspiel und dem DFB-Pokalfinale 2021 gegen Borussia Dortmund gegeben, die aber relativ schnell ausgeräumt schienen, zumindest öffentlich.

"Ruhe am Ball und Abschlussqualität"

"Es ist, wie für jeden Spieler, nur eine Frage der Kommunikation", denkt Breitenreiter und lobt den linken Außenbahnspieler, der mittlerweile bei den Kraichgauern gesetzt ist: "Er präsentiert sich von Woche zu Woche immer besser, ist richtig gut integriert." Gerade offensiv lässt Angelino seine Qualitäten aufblitzen, Breitenreiter nennt hier explizit "Ruhe am Ball und Abschlussqualität". Der Coach geht davon aus, dass der 25-Jährige künftig "noch mehr Einfluss auf unser Spiel haben wird, um Torgefahr auszustrahlen".

Angelino war im August als Ersatz für David Raum, den die TSG für 26 Millionen Euro nach Leipzig verkauft worden, leihweise von RB geholt worden, quasi eine Art Tausch. Ob die Hoffenheimer den Spanier für 20 Millionen Euro fest verpflichten, ist unklar. Allerdings gilt Sportchef Alexander Rosen als Angelino-Fan, er soll ihn bereits 2019 als potenziellen Schulz-Nachfolger gesehen haben.

Vogt hat Wadenprobleme

Fernab der linken Bahn ist Breitenreiter für Samstag zum Umbau in der Defensive gezwungen. Denn neben den Langzeitausfällen Munas Dabbur, Ihlas Bebou, Benni Hübner und Ermin Bicakcic fehlt mit Ozan Kabak (Gelb-Rot-Sperre) der etatmäßige Rechtsverteidiger in der Dreierkette. Und auch Kevin Vogt, im Zentrum normalerweise gesetzt, wackelt wegen Wadenproblemen bedenklich. Eduardo Quaresma dürfte nicht zuletzt wegen seines soliden Auftritts nach Einwechslung beim 1:1 beim 1. FC Köln gute Karten als potenzieller Vogt-Ersatz haben, festlegen will sich Breitenreiter allerdings noch nicht. Kevin Akpoguma wäre dann die logische Wahl für rechts.