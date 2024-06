Breitenbücher stürmt für Kiel II

Nick Breitenbücher hat nach seinem Vertragsende bei der TSG Hoffenheim II einen neuen Verein gefunden: Der 21-jährige Angreifer wechselt zur U 23 von Holstein Kiel. Finn Jaensch, Sportlicher Leiter in Kiels Nachwuchsleistungszentrum, erklärt in einer Meldung: "Mit Nick gewinnen wir einen sehr dynamischen Spieler mit einem guten linken Fuß. Er ist sehr zielstrebig in Richtung Tor und legt dabei ein gutes Tempo an den Tag. In der Offensive bietet er uns nochmal tolle Möglichkeiten, um ihn flexibel einzusetzen."