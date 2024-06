"Breite unseres Kaders hat sich ausgezahlt": DHB-Juniorinnen nach erfolgreicher Revanche in den Top10

Bei der U20-Weltmeisterschaft in Nordmazedonien haben Deutschlands Juniorinnen gegen Rumänien eine starke kämpferische Leistung gezeigt und knapp, aber verdient mit 34:32 gewonnen. Am Freitag ab 13 Uhr absolviert man seinen letzten Turniereinsatz. Gegen Norwgen, das sich am Donnerstag mit 42:27 gegen Montenegro durchsetzte, geht es dann um Platz neun.

IMAGO/Beautiful Sports