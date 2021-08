Breinig schenkt Düren die Zähler - Glesch-Paffendorf hält noch mit

Nach dem vierten Spieltag stehen zwei Team punktgleich an der Spitze: Doch anders als die Viktoria Glesch-Paffendorf musste sich der FC Düren dafür nicht strecken. Im Keller jubelte die Spvg Wesseling-Urfeld über die ersten Saisonpunkte.

Dem FC Düren wurden die an diesem Spieltag zu vergebenden Zähler vom Sportgericht kampflos zugesprochen. Düren nämlich hatte ein Auswärtsspiel gegen den SV Breinig vor der Brust, der allerdings das Spiel absagen musste: "Die Vielzahl an verletzten und erkrankten Spielern führt dazu, dass wir diesen besonderen Schritt, den wir bis zuletzt versucht haben zu verhindern, schlussendlich gehen müssen. Wir sind uns bewusst, dass dieser Spielverzicht ein gravierender Eingriff in den Spielbetrieb der Mittelrheinliga ist. Der SV Breinig bedauert dies sehr, sieht sich aber auch in der Verantwortung für die Gesundheit seiner Spieler", heißt es in einem Statement der Verantwortlichen. Kurios: Die zweite Mannschaft des SV absolvierte seine Kreisliga-A-Partie an diesem Wochenende - warum also der Verein lieber kampflos die Punkte abgab, als die Partie mit Spielern der 2. Mannschaft zu bestreiten, sorgte durchaus für Unverständnis. Düren kann es egal sein, der Mitfavorit steht mit zehn Zählern aus vier Partien da.

Ebenso wie Viktoria Glesch-Paffendorf, die minimalistisch zum dritten Sieg kam: Den Tagestreffer beim 1:0-Sieg gegen Deutz besorgte Yusuf Sabuktekin bereits in der achten Minute.

Die drei weiteren mit sieben Zähler gestarteten Teams konnten an diesem Wochenende keinen Dreier einfahren: Chancenarm und dementsprechend ohne Tore endete dabei am Freitagabend das Lokalderby und Verfolgerduell zwischen Siegburg und Hennef. Mit einem Punkt begnügen musste sich auch der gut gestartete FC Pesch, der sich vom VfL Alfter mit einem 1:1-Remis trennte. In einer chancenarmen Partie schien das goldene Tor des FCP kurz vor Schluss durch Kurogi gefallen, doch weit in der Nachspielzeit unterlief Pesch-Verteidiger Mestiri nach einem langen Ball ein unglückliches Eigentor.

Den höchsten Sieg des Wochenendes feierte ein Team, für das es bislang recht wechselhaft lief: Mit 5:0 fertigte Viktoria Arnoldsweiler den FC Hürth ab. Damit fielen 19 Treffer in den bisherigen vier Partien mit Viktoria-Beteiligung - für Unterhaltung sorgt die Elf von Thomas Virnich jedenfalls. "Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die dem Gegner keine Torchance erlaubt hat“, zog der Coach nach der Partie ein positives Fazit. Deutlich wurde es dabei erst nach der Halbzeit, zwei schnelle Tore zogen den Hürthern den Zahn. Arnoldsweiler hat somit ebenso sechs Zähler auf der Habenseite wie die Borussia aus Freialdenhoven, die in Bergisch Gladbach kaltschnäuzig mit 3:0 gewann. Zwar hatte der Regionalliga-Absteiger mehr vom Spiel, ihm fehlte allerdings die Durchschlagskraft. Und die SpVgg Frechen (verdienter 2:0-Sieg beim an diesem Tag glücklosen SV Eilendorf) feierte ebenso den zweiten Saisonsieg wie der VfL Vichttal, der in einem intensiven Spiel beim noch punktlosen Kellerkind Blau-Weiß Friesdorf trotz Halbzeitrückstand die Zähler noch mitnahm (2:1).

Erleichterung gab es derweil bei der Spvg Wesseling-Urfeld: Das 3:1 gegen Fortuna Köln II war gleichbedeutend mit den ersten Punkten in dieser Saison. Dabei sah es nach drei Minuten und einem frühen Rückstand schlecht aus, doch das vormalige Schlusslicht ließ sich davon nicht entmutigen und drehte die Partie gegen einen enttäuschenden Gegner noch vor der Pause. Die Fortuna-Reserve bleibt noch ohne Zähler. "Insbesondere in Sachen Kommunikation, Körpersprache und Konsequenz war das letztlich viel zu wenig. In diesen Punkten waren wir wirklich sehr schwach. Wir haben grauenhaft verteidigt und unsere zahlreichen Torchancen fatal liegen lassen", zeigte sich Fortuna-Trainer Micha Skorzenski nach der Partie bedient.