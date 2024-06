Breier beendet seine Karriere und wird Team-Manager in Rostock

Der FC Hansa Rostock strukturiert sich nach dem Abstieg in die 3. Liga weiter um. Pascal Breier, in der abgelaufenen Saison noch Stürmer des VfB Lübeck, kehrt als Team-Manager nach Rostock zurück.

Die Kaderplanung für die 3. Liga läuft bei Hansa Rostock noch schleppend an. Bislang konnte der Zweitliga-Absteiger keinen Neuzugang vorstellen. Im "Team hinter dem Team" läuft der Umbruch derweil weiter. Nach dem Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh, Trainer Bernd Hollerbach und Chefscout Thomas Finck hat der FC Hansa nun auch einen neuen Team-Manager vorgestellt: Pascal Breier kehrt zur Kogge zurück.

Der 32-Jährige Mittelstürmer hatte die Rostocker erst im vergangenen Sommer noch als aktiver Spieler nach fünfeinhalb Jahren in Richtung VfB Lübeck verlassen. Dort gelang es ihm allerdings in 17 Drittliga-Einsätzen (zwei Tore, eine Vorlage) nicht, dem Verein zum Klassenerhalt zu verhelfen. Breiers Vertrag in Lübeck galt eigentlich noch bis zum 30. Juni 2025, der Mittelstürmer entschied sich allerdings für eine vorzeitige Auflösung und das Karriereende.

Entscheidung für Rostock "fiel mir nicht schwer"

"Ich stand vor einigen Wochen vor der Frage, ob ich meine Karriere fortsetzen möchte oder nicht. Körperlich fühle ich mich zwar wieder in guter Verfassung, aber ich wollte in jedem Fall in der Region Rostock bleiben", erklärte Breier den Entscheidungsprozess. "Als ich dann nach einem Gespräch mit Amir Shapourzadeh das Angebot bekommen habe, als Team-Manager beim FC Hansa einzusteigen, fiel es mir nicht schwer eine Entscheidung zu treffen. Hansa ist mein Verein und mein Plan war es immer, nach der aktiven Zeit im Fußball-Geschäft zu bleiben. Von daher passt es für mich jetzt, sowohl vom Zeitpunkt als auch von der Funktion her, perfekt."

Breier bringt "ideale Voraussetzungen" mit

Neben seiner Erfahrung als Profi hat Breier auch eine Zusatzausbildung im Bereich "Sportmanagement" vorzuweisen. Dadurch, dass er zusätzlich den Verein und das Umfeld bestens kenne, bringe er "ideale Voraussetzungen für diese Position mit", gab sich Direktor Profifußball Shapourzadeh überzeugt. "Wir freuen uns, dass Pascal seine ersten Schritte nach der Profilaufbahn beim FC Hansa unternimmt, da er hier bei uns in Rostock ein großer Sympathieträger ist."

Breier wird künftig als "Hauptansprechpartner für die Profimannschaft" fungieren und "sich um sämtliche organisatorische Belange rund um das Team auf und neben dem Platz kümmern", heißt es in der Pressemitteilung. Bislang hatte Martin Börner diese Aufgaben inne. Der Koordinator in den Bereichen Sport und Lizenz wird den Verein allerdings zum 30. Juni verlassen. Bis dahin soll er Breier einarbeiten.