Bredlow vor der Härteprüfung

Dreimal durfte Fabian Bredlow als neue Nummer 1 das Tor des VfB Stuttgart hüten. Dreimal machte er seine Sache ordentlich. Gegen den FC Bayern steht der 27-Jährige vor einer echten Härteprüfung.

Seit sich Florian Müller vor zweieinhalb Wochen in Freiburg wegen Magen-Darmbeschwerden abgemeldet und den Weg für seinen Kollegen freigemacht hat, steht Fabian Bredlow bei den Schwaben zwischen den Pfosten. In allen drei Partien konnte sich der bisherige Statthalter nur punktuell auszeichnen. Wirkliche Monsterparaden blieben ihm verwehrt. Die beiden Elfmeter von Spezialist Vicenzo Grifo beim 1:2 in Freiburg waren unhaltbar. Die beiden Gegentore auf Schalke (1:2) gingen auf die Kappe seiner Kollegen. Alle anderen gegnerischen Chancen fielen unter die Kategorie haltbar.

Bredlow überzeugt im Umgang mit den Vorderleuten

Nichtsdestotrotz wusste der frühere Nürnberger die sportlich Verantwortlichen zufriedenzustellen. Bredlow gefiel in allen Partien durch seine unaufgeregte Art des Torwartspiels sowie im Zusammenspiel und im Umgang mit seinen Vorderleuten. "Es ist schön, wenn man sich zeigen kann", so der Keeper nach der Niederlage auf Schalke. "Aber wenn die Mannschaft keinen Erfolg hat, macht es nicht so viel Freude."

Gerade dieses 1:2 hat dem Keeper mehr als nur den einen Tag verdorben. "Wir hätten gewinnen, und wenn nicht das, dann zumindest unentschieden spielen müssen", klagt Bredlow, der auf die gestiegene tabellarische Brisanz hinweist. "Schalke ist jetzt dran". Und könnte mit einem Erfolg gegen den VfL Bochum am Wochenende an Punkten aufschließen, wenn die Schwaben erfolglos bleiben. Was gegen den FC Bayern sowohl zu befürchten als auch zu erwarten ist. "Es wird nicht leichter", so Bredlow, der sich gegen den Rekordmeister darauf einstellen muss, mehr als nur haltbare Bälle auf sich und sein Tor zukommen zu sehen.

Bredlow erinnert an Hinspiel-Erfolgserlebnis

Dennoch will er den kommenden Gegner nicht überhöhen. "In unserer Situation ist jedes Spiel ein schweres Spiel. Es gibt keines, bei dem wir zu hundert Prozent sagen könnten, dass wir gewinnen", sagt Bredlow, der das Aufeinandertreffen aus der Hinrunde als positives Beispiel heranzieht. "Wir haben zuletzt bewiesen, dass wir auch mit den Bayern mithalten können. Das sollte die Marschroute für Samstag sein." Beim 2:2 hatte sein Vorgänger in der Startelf, Florian Müller, mehrfach mit starken Paraden den VfB im Spiel gehalten. Nicht weniger will diesmal Bredlow schaffen.