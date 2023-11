Bredlow verlängert vorzeitig beim VfB

Torhüter Fabian Bredlow (28) wird zwei weitere Jahre das Trikot des VfB Stuttgart tragen, darauf einigten sich die Schwaben mit ihrem Ersatzkeeper. Das Arbeitspapier Bredlows wäre am Saisonende ausgelaufen. Im Sommer 2019 war er vom 1. FC Nürnberg zum VfB gewechselt und absolvierte seitdem 35 Pflichtspiele für die Schwaben - 20 in der Bundesliga, vier in der 2. Bundesliga und elf im DFB-Pokal.