Bredlow und Massimo sind zurück - Egloff vor Abschied im Sommer

Einen Tag früher als gewöhnlich beginnt der VfB Stuttgart in der Vorbereitung auf den Bundesliga-Restart bei Borussia Mönchengladbach. Mit dabei die zuletzt verletzt pausierenden Fabian Bredlow und Roberto Massimo.

Trotz einer langen Vorbereitungswoche auf die letzte Partie der Hinrunde in Gladbach am kommenden Sonntag, bat Sebastian Hoeneß seine Mannschaft bereits heute zum Training. Montag und Dienstag, so der VfB-Trainer am Rande des Testspiels gegen die SpVgg Greuther Fürth (6:1), wolle man "noch in den Prinzipien arbeiten" und in den Feinschliff übergehen. Was heute neben Spielformen auch etwas intensivere Läufe beinhaltet hat.

"Spätestens ab Donnerstag wird sich dann explizit auf Gladbach vorbereitet", so der 41-Jährige, der die zuletzt verletzt pausierenden Fabian Bredlow, den eine kleinere Bänderverletzung im Knie zur Pause zwang, und Roberto Massimo, der wegen hartnäckigen muskulären Problemen wochenlang fehlte, willkommen heißen konnte.

VfB-Talente trainieren weiter mit

Weiterhin im Kreis der Bundesligaprofis vertreten sind die VfB-Talente aus der Vorwoche Anrie Chase, Moussa Cissé (beide Abwehr), Raul Paula, Samuele di Benedetto und Laurin Ulrich (alle Mittelfeld) sowie U-19-Spieler Christopher Olivier und U-17-Weltmeister Max Herwerth. Lediglich U-21-Keeper Dominik Draband wurde, wie schon im Vorfeld bei den Trainingsplanungen so vereinbart, von seinem Teamkollegen Finn Böhmker ersetzt.

Egloff vor Abschied aus Stuttgart

Lilian Egloff drehte unterdessen am Rande der heutigen Einheit alleine seine Runden. Der 21-Jährige laboriert an einer Bänderverletzung im Knie und befindet sich weiterhin im Aufbautraining. "Er hat immer noch mit den Nachwehen seiner Verletzung aus dem Dezember zu kämpfen", meinte Fabian Wohlgemuth erst vor kurzem. "Es wird noch die eine oder andere Woche dauern, bis er wieder voll belastbar ist."

Die Blessur wirft den Mittelfeldspieler einmal mehr zurück im Versuch, sich für mehr als einen Nebenrolle im Kader der Schwaben zu empfehlen. Seine Zeit im VfB-Trikot scheint dem Ende entgegen zu gehen. Im Sommer endet der Vertrag des als Toptalent deklarierten Jungprofis. Eine Verlängerung erscheint eher unwahrscheinlich. Auch wenn es der Sportdirektor anders einordnet. "Er hat noch einen Vertrag und wird Gas geben und zeigen wollen, dass wir über einen Ausbau der Zusammenarbeit reden wollen."