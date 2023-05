VfB-Keeper Bredlow: "Ein Abstieg wird nicht passieren"

Gegen Gladbach rettete Fabian Bredlow mit einer Glanztat vor der Pause und einer weiteren Parade kurz vor Schluss den 2:1-Erfolg. Am Mittwoch wartet mit dem Pokal-Halbfinale für den gebürtigen Berliner das nächste Highlight.

Nach gefühlten Ewigkeiten als Nummer 2 hinter Florian Müller hat sich Fabian Bredlow seit dem 20. Spieltag den Platz zwischen den Pfosten gesichert und diesen Status seither verteidigt. Gegen die Borussen bekam der 28-Jährige mal wieder die Chance, sich wirklich auszuzeichnen. Beim Schuss von Plea in der 33. Minute aus kurzer Distanz gelang dem Keeper eine Glanztat. Stuttgart hat sich unter Sebastian Hoeneß stabilisiert und mit Platz 15 die Chance auf den direkten Klassenerhalt erarbeitet. Entsprechend optimistisch ist Bredlow im großen kicker-Interview. "Ein Abstieg wird nicht passieren."

Neue Mentalität im VfB-Kader

Mit dem vierten Trainer in dieser Saison sei man auf einem guten Weg. Auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis von Hoeneß antwortet der Keeper erst einmal mit einem Scherz: "Was niemand weiß: Er ist Miraculix und hat den Zaubertrank", so Bredlow, der erkannt haben will, was sich in der Mannschaft verändert hat. "Der eine oder andere, der vielleicht vorher den Kopf in den Sand gesteckt hat, weil er meinte, sowieso nicht zu spielen, ist voll da. Alle sind bereit, sich den Allerwertesten aufzureißen, um zu spielen."

Dies sei unter Bruno Labbadia anfangs zwar ebenfalls der Fall gewesen, aber mangels Erfolgserlebnissen mit der Zeit verloren gegangen. "Wir hatten eine Phase, in der wir nicht schlechter waren und dennoch nicht gewonnen haben", erklärt Bredlow. "Irgendwann gerät man in einen Strudel, aus dem man nicht mehr rauskommt. Man hinterfragt alles, der Kopf spielt eine immer größere Rolle."

Mislintats schützende Hand

Warum es überhaupt zu dieser Fehlentwicklung und zu vier Trainern kommen musste, sei schwer zu erklären. Dass sich die Mannschaft vielleicht zu lange hinter Sven Mislintat versteckt hat, sei nicht ausgeschlossen. Der frühere Sportdirektor hielt auch bei nachweislich schlechten Leistungen stets seine schützenden Hände über die Spieler. "Wir hatten eine gewisse Ruhe, weil er versucht hat, vieles von uns wegzuhalten. Das ehrt ihn. Aber vielleicht kam dadurch bei dem einen oder anderen auch der Gedanke auf: Das ist alles nicht so schlecht, was ich mache. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn die Kritik direkt auf uns eingeprasselt wäre."

Der Start in diese englischen Woche für den VfB ist geglückt. Am Mittwoch geht es gegen Frankfurt um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. "Die Chancen im Pokal liegen immer bei 50 zu 50. Diesmal wegen des Heimvorteils vielleicht sogar bei 51 zu 49 für uns", so Bredlow, den dieses Ziel als gebürtigen Berliner doppelt motiviert. "Für jeden wäre das etwas Außergewöhnliches, für mich aber wäre es tatsächlich etwas noch Außergewöhnlicheres. Von klein auf fasziniert mich dieses Finale, das ich lange nicht besuchen konnte, weil ich nie Karten bekam."

Als Torwart-Talent fast bei der Hertha gelandet

Einen Vorgeschmack, wie es sich anfühlt im Olympiastadion einzulaufen, bekommt er einmal mehr am Samstag, wenn er mit dem VfB bei Hertha BSC im Kampf um den Klassenerhalt antritt. Und fast wäre er in jungen Jahren sogar bei der Hertha gelandet. "Es gab eine Phase, da war Interesse vorhanden. Ich war 16, spielte bei Zehlendorf und durfte etwa ein Jahr lang einmal die Woche bei Hertha beim Torwarttraining der Altersklassen U 15 bis teilweise U 23 mitmachen", erzählt Bredow, der am Ende leer ausging. "Die Konkurrenz war aber sehr groß. Deswegen wurde es nie konkreter."

George Moissidis

Im kicker (Ausgabe am Dienstag, ab Montagabend als eMagazine) spricht Stuttgarts Keeper in einem großen Interview über die Entwicklung unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß, den ausgebliebenen Erfolg unter Bruno Labbadia, das anstehende Pokalhalbfinale und den Abstiegskampf.