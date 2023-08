"Brecher" Hofmann mit Zitterfuß - und doch knapp vor Diaby

Praktisch alle Feldspieler hätte Trainer Thomas Letsch bei der armseligen Vorstellung in Stuttgart auswechseln können. Als Erster musste Mittelstürmer Philipp Hoffmann seinen Platz räumen, der nicht zum ersten Mal durchhing.

Nach 45 Minuten war Schluss für Philipp Hofmann beim desolaten ersten Auftritt des VfL Bochum in der neuen Saison in Stuttgart (0:5). Schon ganz früh in der Begegnung, nach nicht mal 120 Sekunden, hatte der 1,95 Meter lange Mittelstürmer die große Möglichkeit zur Führung auf dem Fuß, vergab aber kläglich.

Völlig freistehend verschoss Hofmann; nicht das erste Mal, dass der Bochumer Angreifer eine Top-Möglichkeit ungenutzt ließ. In vielen Bereichen ist er wichtig für seine Mannschaft, als kopfballstarker Aufräumer, auch bei gegnerischen Standards am eigenen Strafraum, als Zielspieler, der mit hohen Bällen gesucht wird und dann auflegt für die Nebenleute.

Großer Ehrgeiz, voller Einsatz

Untadelig auch, wie der Ex-Karlsruher seinen Job im Zentrum der Bochumer Offensive ausfüllt. Immer mit großem Ehrgeiz und vollem Einsatz; er stellt den Körper dazwischen, hat als Malocher-Typ auch bei den Fans normalerweise gute Karten.

Aber ein Torjäger? In der 2. Liga beim KSC traf er regelmäßig zweistellig, in drei Jahren hintereinander. In der Vorsaison kam Hofmann auf acht Treffer. Keine niederschmetternde Bilanz, aber eben auch nicht außergewöhnlich, auch nicht für einen Stürmer des VfL Bochum, der eben nicht so viele Torchancen erhält wie die Angreifer eines Top-Klubs.

Lange Durststrecke

In Zahlen bedeutet dies: Sein bisher letztes Tor erzielte Hofmann am 27. Spieltag der vorigen Saison beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart, danach herrschte Sendepause. Kaum zu sehen in der Vorbereitung, auch im Pokalspiel ging er leer aus, dann der überaus schwache Auftritt in Stuttgart.

Behält Hofmann dennoch im Derby gegen Dortmund seinen Platz in der Startelf? Zuletzt probierte Thomas Letsch es mit zwei Spielern in der Angriffsmitte, in der Vorbereitung war das oft Takuma Asano, in Stuttgart häufig Christopher Antwi-Adjei plus Hofmann. Ein athletischer Zielspieler also, dazu ein wendiger Angreifer, das sollte das neue Konzept sein, das aber neben vielen anderen Sachen in Stuttgart ebenfalls völlig misslang.

Kleine Serie gegen den großen Nachbarn

Gut möglich aber, dass Hofmann auch beim ersten Spiel an der Castroper Straße starten darf. Dann hofft der VfL auf die Fortsetzung seiner kleinen Serie gegen den großen Nachbarn. In zwei Spielen seit dem Wieder-Aufstieg gab es zwei Unentschieden, zunächst ein 0:0, in der vorigen Saison ein 1:1, allerdings mit viel Glück auf Bochumer Seite.

Gewiss ist allen Fans noch die Szene in Erinnerung, in der der VfL mächtig Glück hatte beim Heimspiel gegen den Revier-Nachbarn. Bei einem Foul von Danilo Soares im Strafraum an Karim Adeyemi nämlich entschied Schiedsrichter Stegemann unverständlicherweise nicht auf Elfmeter für den BVB, Bochum kam noch einmal davon, holte am Ende tatsächlich einen Punkt.

Letsch will mehr Leidenschaft sehen

Nun hoffen die Fans nach dem Fehlstart mit dem Pokal-Aus und der desolaten Vorstellung in Stuttgart auf Besserung. Mehr Leidenschaft will Letsch sehen, mehr Aggressivität, Kompaktheit in der Defensive.

Für großen und vorbildlichen Einsatz steht auch Hofmann, ungeachtet seiner langen Durststrecke in der Bundesliga. Wie gesagt: Seit dem 9. April durfte er kein eigenes Tor mehr bejubeln, obwohl er in dieser Zeit 17 Torschüsse in der Liga abgegeben hat.

Kurios: Nur ein einziger Bundesligaspieler schoss in diesem Zeitraum häufiger auf den gegnerischen Kasten, ohne ein Tor zu erzielen. Das war Moussa Diaby, der Leverkusener, der jüngst für 55 Millionen zu Aston Villa wechselte. Er schoss in dieser Phase 21 Mal auf das gegnerische Tor, ohne einen Treffer zustande zu bringen.