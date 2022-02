Brdaric: "Über den Kunstrasen freue ich mich wie ein Schneekönig"

In Albanien arbeitet Thomas Brdaric (47) als Trainer recht erfolgreich daran, dem Traditionsklub Vllaznia Shkoder zu neuem Glanz zu verhelfen. Jetzt erhielt der Ex-Nationalstürmer für sein Wirken eine besondere Anerkennung.

Die Spitzengruppe der "Kategoria Superiore" als derzeitiger Vierter zumindest im Blick, das Halbfinale des Landespokals nach dem Auswärtssieg zuletzt im Hinspiel in Vlore fast erreicht - steuern Sie mit dem FK Vllaznia voll auf Kurs, Herr Brdaric?

Teils teils. Einerseits können wir schon etwas stolz auf das sein, was wir nach der Hälfte der Punktspiele erreicht haben. Aber wir wollen natürlich mehr und sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Und den Pokal gilt es nach unserem Triumph im vorigen Jahr zu verteidigen.

Wo sehen Sie Steigerungsbedarf in ihrem Team?

Die Leistung stimmt eigentlich meistens. Aber wir machen zu wenig Tore. Dadurch wird es immer wieder problematisch. Gerade auswärts, oft auf holprigem Geläuf und mit schwierigen Schiedsrichterentscheidungen. Da musst du die Chancen eiskalt nutzen, aber genau damit tun wir uns schwer.

Stichwort Geläuf: Sie klagten als Trainer einmal über die unzureichenden Trainingsbedingungen, die kaum taktisches Training möglich machten. Hat sich die Situation inzwischen verbessert?

In der Tat. Der albanische Verband hat ein Programm für seine Profiklubs aufgelegt. Zur Einordnung: Wir hatten Bedingungen, unter denen kein europäischer Profiklub wirklich weiterkommen könnte. Was jetzt passiert ist, ist eigentlich nur ein Stück mehr Normalität. Seit vorigem Freitag trainieren wir auf einem neuen Kunstrasenplatz, über den ich mich freue wie ein Schneekönig. Er ist vielleicht nach deutschem Standard nicht der beste, aber eine unglaubliche Steigerung gegenüber dem Feld, auf dem wir vorher gearbeitet haben.

Wird hier überhaupt Fußball gespielt? Interessiert sich hier jemand für uns? Thomas Brdaric

Freuen können Sie sich auch über eine spezielle Anerkennung, nämlich die Wahl zum "Trainer des Jahres" in Albanien. Was macht diese Würdigung so besonders?

Zunächst einmal, dass sie von Experten aus den Medien und dem Verband vorgenommen wurde. Und dass diese Fachleute nicht allein auf Titelgewinne geschaut haben, sondern auch auf die Story, die wir hier schreiben. Vllaznia ist ein Traditionsverein, der sich lange im Dornröschenschlaf befand. Jetzt entsteht hier wieder etwas.

Woran können Sie das festmachen?

Nun, als ich hierherkam, musste ich mich erstmal fragen: Wird hier überhaupt Fußball gespielt? Interessiert sich hier jemand für uns? Da war nichts spürbar, nicht auf der Straße, nicht in den Restaurants. Mit den Erfolgen haben wir die Begeisterung wieder geweckt. Die Leute kommen wieder zum Fußball, sind glücklich und spüren, dass wir die derzeit großen Klubs des Landes wieder ärgern können. Das ist vielleicht ein bisschen so, als wenn in München die Sechziger plötzlich den Pokal gewännen, aufstiegen und dem FC Bayern wieder die Stirn böten.

Sind Sie glücklich in dieser Rolle?

Ich bin glücklich, dass wir als Mannschaft, als Klub und ja auch ich als Trainer positiv wahrgenommen werden und unsere Arbeit anerkannt wird. Die Umstände hier sind nach wie vor schwierig, auch wirtschaftlich. Aber wir sind eine verschworene Einheit, die den Bedingungen in mancher Hinsicht trotzen kann.

Wie groß ist der Druck, liefern zu müssen?

Der ist immer da, denn letztendlich geht es eigentlich nur um Titel. Dafür müssen wir im Klub die Infrastruktur weiter verbessern, gemeinsam gute Entscheidungen treffen, vielleicht auch einmal Transfers in einem größeren Volumen möglich machen. Aber wir warten ja nichts ab, sondern sind für unsere Ziele ständig proaktiv unterwegs.

Als "Entwicklungshelfer" in Shkoder endet Ihr Vertrag im Sommer, denken Sie schon über Ihre Zukunft nach?

Ich habe hier in Albanien für mich eine gute Balance gefunden, ähnlich wie auch das Team. Jetzt ist noch nicht die Zeit, tiefer über das nachzudenken, was kommen kann. Es ist harte Arbeit hier, aber ich weiß es zu schätzen, dass ich einen Job habe. Profi-Trainer sein zu dürfen ist ein Privileg, das so manche Schwierigkeit im Alltag übertüncht.