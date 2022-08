Brawl Stars: Ungeschlagenes Reply Totem gewinnt auch Finale

Reply Totem ist Sieger der Snapdragon Pro Series Brawl Stars Season 1. Die italienische Organisation schlug SK Gaming in einem spannenden aber auch schnellen Finale.

Wie der Samstag endete, so gingen die Finals am Sonntag weiter. Im Endspiel des Upper Brackets musste Reply Totem ran. Am Samstag nur einen Satz verloren, sahen sie sich gegen Tribe Gaming deutlich größeren Schwierigkeiten ausgesetzt.

Zwar mit 1:0 in Führung gegangen, wendete Tribe Gaming das Blatt. Wie am Samstag trumpften die Organisation im Spielmodus "Kontrollzone" auf. In dem geht es darum, eine kreisförmige Zone in der Mitte des Spielfelds einzunehmen. Sobald sich Spieler in Überzahl im Kreis befinden, füllt sich die Anzeige - bei 100% ist das Match gewonnen.

Das schaffte Tribe Gaming, was ihnen sichtlich Aufschwung gab, denn: Sie gewannen auch den anschließenden Satz und hatten plötzlich die große Chance, Reply Totems Lauf zu beenden. Zehn Spiele in Folge war das Team um Rookie Erik Bravo 'Joker' Granström ungeschlagen. Sollte die Serie reißen?

Nein - 'Joker' und Co. bissen sich ins Match, glichen aus und machten den Finaleinzug schließlich fix. Diese Partie zwar verloren, hatte Tribe Gaming aber noch eine weitere Chance, ins Endspiel zu kommen: Das Lower Final gegen SK Gaming. Eine brisante Partie, denn bereits am Samstag lieferten sich beide Trios einen Krimi, bei dem Tribe Gaming das bessere Ende fand.

Gebrochene Tradition

Eine klare Angelegenheit wurde es auch am Sonntag nicht, denn diese Begegnung ging in die volle Satzlänge. Doch dieses Mal gab es andere Vorzeichen. Wie uns Tribe-Kapitän Muhammad 'Drage' Drage verriet, war ihre Besonnenheit am Samstag der Schlüssel zum Erfolg. Trotz der ganzen Palette an Emotionen blieb das Tribe-Trio ruhig, verzichtete auf große Jubelarien.

Beim zwischenzeitlichen 2:1 für Tribe, ließen sie sich dann doch hinreißen. Ein lautes "Vamos" von Drage in Richtung SK-Kapitän Bekri 'Symantec' Tahiri, der Erfolge stets lautstark feierte. In der Folge schien Tribe Gaming aus dem Konzept - im entscheidenden Satz war sogar ihr Modus an der Reihe: Kontrollzentrum. Allerdings blieben sie in diesem weitestgehend ohne Chance.

Heim-Finale ans Ansporn

Trotz der schlechteren Ausgangslage, im Lower Final nur eine Chance zu haben, erfüllte sich SK Gaming den Traum vom Heim-Finale in Köln. Das übertraf im ersten Satz sogar noch die Spannung der vorherigen Partien. Beide Teams agierten auf Augenhöhe, am Ende entschieden winzige Details zu Gunsten von Reply Totem.

Die wollten das Finale recht schnell beenden. Der zweite Satz ging auch wieder an 'Joker' und Co. - zunächst erneut auf Augenhöhe, dann wurde es eine klarere Angelegenheit. "SK muss auf aufwachen", meinten die Kommentatoren. Das passierte allerdings nicht. Im Fußball-Modus erwischten sie einen Blitzstart, ließen SK Gaming keine Runde gewinnen. Damit krönten sich Reply Totem mit dem Titel und 16.000 US-Dollar Preisgeld.