Braunschweigs Schiele: "Lecken die Wunden, weil wir personell gebeutelt sind"

Eintracht Braunschweig reist am Mittwoch zum Jahn aus Regensburg, der ihnen einen Punkt voraus ist. Vor der Partie blickt Trainer Michael Schiele besorgt auf die Personalsituation und gibt Einblick in seine taktischen Ideen.

"Ich glaube nicht, dass wir den Kader mit 20 Spielern vollkriegen", stellt Braunschweigs Cheftrainer Michael Schiele auf der Spieltagspressekonferenz vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Regensburg fest. "Ich sage es ja schon seit Wochen, dass wir die Wunden lecken, weil wir personell schon gebeutelt sind." Die Eintracht plagen schon länger große Personalsorgen, dennoch gibt sich Schiele auch zuversichtlich: "Wir brauchen jeden und werden die letzten Tage vor der Winterpause auch noch überstehen."

Gefährlich nah an den Abstiegsrängen

Zwei Spiele sind es in Deutschlands Unterhaus noch, bis die Hinrunde aufgrund der Winter-WM in Katar deutlich früher als sonst beendet wird. Für den Aufsteiger werden die kommenden zwei Partien nochmal immens wichtig sein, denn obwohl der BTSV mit 17 Zählern Rang elf belegt, sind es nur zwei mickrige Punkte auf einen direkten Abstiegsplatz. Wenn die Braunschweiger am Mittwochabend ab 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) in der Oberpfalz zu Gast sind, treffen sie mit dem Jahn auf einen Gegner, der mit 18 Punkten freilich auch den Abstand auf die unteren Ränge vergrößern will.

Sie halten an ihrer Philosophie Jahr für Jahr fest. Michael Schiele

Eintracht-Coach Schiele schätzt die Arbeit der Regensburger und zollt dieser im Vorfeld des Spiels den nötigen Respekt: "Der Jahn ist eine Mannschaft, die sich über Jahre in der zweiten Bundesliga etabliert hat. Sie halten an ihrer Philosophie Jahr für Jahr fest." Mit dem Team von Mersad Selimbegovic wartet eine Mannschaft, die nicht nur lange Bälle spielen, sondern laut Schiele ebenfalls "einen sehr gepflegten Pass von hinten raus spielen" kann.

Schiele gewährt Einblick in taktische Überlegungen

Aus Braunschweigs Taktiküberlegungen macht der 44-Jährige keinen Hehl: "Ich denke, dass wir an einer Fünfer-/Dreierkette festhalten werden, das hat uns gutgetan. Mit einigen Spielern können wir variieren, Krauße könnte weiter vorne spielen und Multhaup im Sturm oder auf der rechten Seite." Die Niedersachsen wollen ihren mitgereisten Anhängern eine bessere Vorstellung, wie noch bei der jüngsten 0:1-Heimniederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth bieten.

Die Eintracht aus Braunschweig trainiert noch am Mittwochmorgen in der Heimat, bevor es per Flieger gen Regensburg geht, wo der BTSV selbstredend wichtige Zähler für den Klassenerhalt sammeln will.