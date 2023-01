Braunschweigs Problem heißt nicht nur Fejzic

Michael Schiele und Peter Vollmann wollten die Auftakt-Niederlage nicht so sehr am Schlussmann festmachen und kreideten Jasmin Fejzic offiziell lediglich einen Gegentreffer beim 2:4 in Hamburg an. Der Trainer und der Geschäftsführer von Eintracht Braunschweig wissen, dass am Sonntag auf der Torwartposition nicht ihr einziges Problem bestand. Aber ein ganz zentrales.

Braunschweigs Torwart Jasmin Fejzic erwischte einen gebrauchten Tag in Hamburg. IMAGO/Hübner