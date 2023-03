Braunschweigs Plan: Negative Vorfälle in "positive Energie" umwandeln

Nach dem 0:2 in Nürnberg steht das Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 an, das nicht nur aufgrund des Derbyfaktors für Eintracht Braunschweig wichtig sein dürfte, die Tabellenkonstellation spielt in diesem Fall eine übergeordnete Rolle, obendrein hat der BTSV mit externen Störfeuern zu kämpfen.

Sieht seine Mannschaft "auf Augenhöhe" mit Hannover 96: Eintracht-Coach Michael Schiele. IMAGO/Zink