Braunschweigs Pherai wohl Objekt der Begierde - Vollmann bastelt am Kader

Nach der Saison ist vor der Saison, auf Sportchef Peter Vollmann wartet bei Eintracht Braunschweig viel Arbeit. Dass dabei auch die Personalie Immanuel Pherai eine Rolle spielt, kommt wenig überraschend.

Noch herrscht Ruhe in Sachen Pherai

Der 22-jährige Immanuel Pherai wartete bei den Löwen zum einen mit Spielmacher-Qualitäten auf und ist zudem aufgrund seiner Torgefährlichkeit (neun Treffer) und als Vorlagengeber (fünf) ein attraktives Gesamtpaket auch für höherklassige Klubs. Nicht zuletzt eine Ausstiegsklausel, die ihm im Sommer einen Wechsel für eine knappe Million Euro ermöglicht, macht einen Wechsel wahrscheinlich. Pherai selbst drängt derzeit nicht auf einen Transfer, wohl auch, weil sich Konkretes noch nicht angebahnt hat. "Wir haben aktuell nichts vorliegen", sagt Sportchef Peter Vollmann.

Trio im Visier

Aus 18 Spielern setzt sich der Kader der gerade noch dem Abstieg entronnenen Niedersachsen bisher zusammen, inklusive der wenig erfahrenen Yannik Bangsow - der Torhüter war an Aachen ausgeliehen -, Emil Kischka (21) und Rami Zouaoui (18). Es gilt also den Kader aufzubessern, in Heidenheims Marvin Rittmüller sowie Zwickaus Johan Gomez hat Vollmann zwei Kandidaten ausgemacht - und auch Jomaine Consbruch, der nach Bielefelds Abstieg kein gültiges Arbeitspapier hat, hat der Manager auf dem Zettel: "Er hat sich hier sehr, sehr wohl gefühlt", erinnert sich der 65-Jährige an die Saison des Mittelfeldspielers als Braunschweiger Leihgabe in der Saison 2021/22.

Von eventuellen Zu- zu möglichen Abgängen: Neben Pherai droht der Eintracht auch der Abgang von Lion Lauberbach, der Vertrag des 25-Jährigen läuft aus und sowohl der 1. FC Magdeburg sowie der KV Mechelen sollen Interesse an einer Verpflichtung des ablösefreien Stürmers bekundet haben. Unklar ist auch, wie es mit den Leihspielern Keita Endo (Union Berlin) und Filip Benkovic (Udinese) weitergeht. Die Löwen würden mit beiden gerne weiter zusammen arbeiten, vor allem bei dem kroatischen Innenverteidiger ist dies nach seinen starken Vorstellungen (kicker-Note 2,94) ein allzu verständliches Unterfangen.

Achse Hoffmann-Benkovic-?-Ujah?

Bleibt Benkovic, hat Vollmann mit Keeper Ron-Thorben Hoffmann, der in der Endphase der abgelaufenen Saison Routinier Jasmin Fejzic abgelöst und auf ganzer Linie überzeugt hat (kicker-Note 2,86 und Teil der kicker-Elf der Saison), mit Benkovic sowie in vorderster Front mit Anthony Ujah (zehn Tore, fünf Assists) schon einmal wichtige Teile einer altbewährten Achse zusammen. Das drohende Vakuum in der Offensivzentrale könnte ihn gleichwohl früher oder später noch länger beschäftigen.