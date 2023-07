Braunschweigs Fru führt deutsche U 20 ins EM-Halbfinale

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft spielt weiter ein makelloses EM-Turnier. Im Viertelfinale überwand man auch die Hürde Kroatien mit 87:67 und steht nun im Halbfinale - wo ein starker Gegner wartet.

Bei der U-20-Europameisterschaft auf Kreta legt die deutsche Nationalmannschaft aktuell einen Lauf hin. Die Basketball-Junioren erreichten mit drei Siegen gegen Frankreich (80:63), Island (83:81) und Slowenien (64:58) souverän die K.-o.-Phase.

Am Mittwochnachmittag wartete nun das Viertelfinale gegen Kroatien, das man souverän mit 87:67 für sich entschied. Das deutsche Team steht somit sicher in der Runde der letzten Vier.

Knapper Stand zur Pause

Dabei wusste Braunschweigs Sananda Fru besonders zu gefallen, mit 20 Punkten und fünf Rebounds sowie einer Efficiency von +28 führte er das DBB-Team zum Sieg. Auch die beiden US-Legionäre Michael Rataj (Oregon State University, 19 Punkte, drei Steals) und Benjamin Schröder (George Washington University, 16 Punkte, acht Rebounds) überzeugten. Nach einem 41:36-Pausenstand drehte das Team vor allem im dritten und vierten Viertel auf und setzte sich am Ende deutlich ab.

Nach einem enttäuschenden elften Platz beim Turnier 2022 geht es für das Team von Trainer Alan Ibrahimagic nun wie schon bei den beiden vorherigen Ausgaben um eine Medaille. Sowohl 2019 in Tel Aviv als auch bei der Heim-EM in Chemnitz holte sich das deutsche Team Bronze.

Ziel erreicht, doch Ibrahimagic will mehr

"Am Anfang hat man unsere Nervosität offensiv gemerkt. Defensiv haben wir eigentlich von Beginn an unseren Plan gegen die kroatischen Innenspieler gut umgesetzt. Dafür hatten die Werfer außen dann manchmal etwas zu viel Platz. Wir steigern uns im Turnier, unsere Disziplin ist wirklich gut. Das ist die Basis für unser Spiel. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns regelrecht frei spielen und haben offensiv sehr gut agiert. Unser erstes Ziel Top 8 haben wir nun erreicht, jetzt möchten wir noch einen drauf setzen, egal wer der Gegner wird“, wird der Trainer auf der Verbandswebseite zitiert.

Im Halbfinale bekommt es das deutsche Team sicher mit einem dicken Brocken zu tun. Am 21. Juli (20 Uhr) wartet entweder Spanien oder Israel. Spanien ist Titelverteidiger, Israel gewann bei den beiden Turnieren zuvor.

Für Deutschland spielten:

Kilian Brockhoff (SC Rasta Vechta, 3 Punkte), Antonio Dorn (VfL Kirchheim Knights, dnp), Jacob Ensminger (Santa Clara/USA, 2), Sananda Fru (BB Löwen Braunschweig, 20), Tjark Lademacher (Bridgton Academy/CAN, 2), Maximilian Langenfeld (ratiopharm Ulm, 7), Justin Onyejiaka (Fraport Skyliners, 6), Elias Rapieque (ALBA BERLIN/Lok Bernau, 10), Michael Rataj (Oregon State University/USA, 19), Alexander Richardson (Fraport Skyliners, 2), Benjamin Schröder (George Washington University/USA, 16), Johnnie Walter (University of Pennsylvania/USA, dnp).