Braunschweigs Behrendt auf Vereinssuche

Brian Behrendt von Eintracht Braunschweig befindet sich aktuell in Gesprächen mit anderen Vereinen und fehlte daher am Sonntag beim Testspiel des Zweitligisten gegen Werder Bremen. Abwehrspieler Behrendt (32) spielt seit Januar 2021 für den BTSV und kam in der laufenden Saison zu sechs Liga-Einsätzen.