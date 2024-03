Braunschweiger Fanbus in Nürnberg angegriffen

Vor dem Spiel des 1. FC Nürnberg gegen Braunschweig kam es zu einem Angriff auf einen Fanbus der Eintracht.

Am Samstag duellierten sich der Club und Eintracht Braunschweig im Max-Morlock-Stadion. Die Franken siegten mit 2:1 gegen die Niedersachsen.

Anderthalb Stunden vor dem Anpfiff kam es zu Ausschreitungen. Wie die Nürnberger Polizei mitteilte, griffen bislang unbekannte Täter einen Gästefanbus der Braunschweiger Anhänger an und beschädigten ihn.

Aus einer rund 80-köpfigen Personengruppe sollen mehrere Täter den Bus angegangen sein. Unter anderem flogen Flaschen auf den Bus - eine beschädigte die Frontscheibe. Zudem wurde ein Außenspiegel abgeschlagen.

Es blieb bei der Sachbeschädigung, verletzt wurde keine Person.

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie der Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nach Zeugen.

"Da hatten wir einige Spieler, die einfach nicht da waren im Kopf"

Es war also ein doppelt bitterer Nachmittag für die Braunschweiger, die nun nach 24 Spieltagen mit 24 Zählern den Abstiegsrelegationsplatz belegen. Auch die Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte reichte der Eintracht nicht, um die schwache Leistung vor der Pause noch zu kompensieren und das Spiel zu drehen. "Ja", antwortete BTSV-Cheftrainer Daniel Scherning eindeutig, als er gefragt wurde, ob das die schwächste Hälfte in seiner Amtszeit gewesen sei. "Da hatten wir einige Spieler, die einfach nicht da waren im Kopf", kritisierte auch Abwehrspieler Ermin Bicakcic den Auftritt in Hälfte eins. Erst ein Dreifachwechsel zur Pause inklusive einer Systemumstellung ließen Braunschweig am Spiel teilhaben. Aber mehr als das Anschlusstor des französischen Angreifers Rayan Philippe war nicht drin.

Kellerduell gegen Rostock

Bereits am Freitag geht es für die Niedersachsen weiter, dann empfängt die Eintracht den Tabellenvorletzten FC Hansa Rostock.