Braunschweiger Fan beim Heimspiel gegen Fürth verstorben

Im Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und der SpVgg Greuther Fürth hat es einen traurigen Zwischenfall gegeben.

Beim 0:1 des BTSV gegen die SpVgg Greuther Fürth ist ein Braunschweiger Fan verstorben. Dies bestätigte der niedersächsische Zweitligist auf seiner Website.

Zu Beginn der Partie habe es "einen medizinischen Notfall in der Nordkurve" gegeben, berichten die Braunschweiger. "Unmittelbar nach Spielende erreichte uns die traurige Nachricht, dass der Eintracht-Fan noch im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben ist."

Das Kleeblatt aus Mittelfranken verkündete auf Twitter, dass der Sieg nun natürlich in den Hintergrund rücke und "nicht wichtig" sei. "Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Beileid sind bei der Familie und den Freunden des leider während des Spiels verstorbenen Fans."

Braunschweig bedankte sich - auch, weil die Gästefans während des Notfalleinsatzes aus Respekt verstummten, was die BTSV-Anhänger ihnen gleichtaten.

Am Ende des Statements des BTSV wird bekanntgegeben: "Das sportliche Geschehen rückt heute in den Hintergrund, wir verzichten auf unsere gewohnte Berichterstattung. You'll never walk alone."