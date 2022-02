Braunschweiger Aufstiegsheld Deniz Dogan wird Trainer beim MTV Wolfenbüttel

In der Mitte März beginnenden Platzierungsrunde geht es für den MTV Wolfenbüttel um den Klassenerhalt und gleichzeitig darum, dass Ex-Profi Deniz Dogan ab Sommer einen Fünftligisten trainiert.

Deniz Dogan wird neuer Trainer des MTV Wolfenbüttel, hat einen ab 1. Juli geltenden Einjahresvertrag unterzeichnet. Der 42-jährige Ex-Profi stieg als Spieler mit Eintracht Braunschweig von der 3. Liga bis in die Bundesliga auf und kam insgesamt 23-mal im Oberhaus, 74-mal in der 2. Bundesliga und 98-mal in Liga drei zum Einsatz.

Bei der Eintracht startete der gebürtige Lübecker auch seine Trainerkarriere, zunächst als Co-, dann als Cheftrainer der zweiten Mannschaft. Von August 2020 bis Februar 2021 war Dogan Co-Trainer beim Zweitligisten VfL Osnabrück.

2022/23 tritt er wieder in die erste Reihe. In Wolfenbüttel freut sich Sportkoordinator Michael Nietz, der nach der Trennung von Stefan Gehrke bis Sommer interimistisch als Trainer einspringt, auf den neuen Mann: "Deniz schätze ich als ruhigen und besonnenen Menschen mit einem hohen Maß an Fußball-, Sach- und Fachkompetenz." Nietz wird bis Sommer alles dafür tun, dass Dogan auch wirklich einen Fünftligisten übernimmt. Doch sollte es in der Platzierungsrunde schiefgehen, gilt Dogans Vertrag auch für die sechste Liga.