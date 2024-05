Braunschweig will Helgason halten

Für die Spieler von Eintracht Braunschweig geht es nun in die Pause, Sportdirektor Benjamin Kessel bastelt derweil am neuen Kader. Die Kaufoptionen für die ausgeliehenen Florian Krüger und Hampus Finndell werden voraussichtlich nicht aktiviert. Thorir Johann Helgason will man sehr gerne halten. Die Kaufoption für den Isländer soll jedoch empfindlich hoch sein, aktuell wohl zu hoch. Der Mittelfeldmann traf in 27 Ligaspielen dreimal und bereitete vier Treffer vor.