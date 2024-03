Braunschweig - von allem zu wenig

Im Kellerduell wurden die Plätze getauscht. Eintracht Braunschweig ist seit Freitagabend wieder Vorletzter und noch alarmierender am 0:1 gegen Hansa Rostock ist: Die Niedersachsen spielten auch wie ein Absteiger.

Die Ernüchterung bei sämtlichen Protagonisten war greifbar, dabei hatte es Vorboten gegeben. Seit einer furiosen ersten Hälfte beim vorangegangenen Heimspiel gegen Hertha BSC (1:1) befindet sich die Eintracht wieder im Sinkflug. Schon durch die zweite Hälfte gegen die Berliner taumelte sie dem letztlich schmeichelhaften Punkt entgegen, die darauffolgende Partie in Nürnberg (1:2) markierte den ersten echten Rückschlag seit der Inthronisierung von Daniel Scherning, weil die Eintracht erstmals wieder in Ansätzen fatal an die chancenlosen Auftritte aus dem ersten Saisondrittel erinnert hatte - gegen Hansa glich sie einem Abbild dieser Phase.

"Wir haben in der gesamten Woche darüber gesprochen, was für eine große Chance wir haben, uns eine überragende Ausgangsposition zu erarbeiten", verrät der Coach, "aber ich habe auch immer wieder betont, was notwendig ist, um das Spiel zu gewinnen, dass es nicht ausreicht, von der Chance zu sprechen, sondern dass wir es auch zeigen müssen. Davon war in der ersten Hälfte fast gar nichts zu sehen." Die Eintracht gewann keine direkten Duelle, entwickelte keinerlei Idee, nach vorn zu kommen.

Scherning: "Wir sind nicht der Situation entsprechend aufgetreten"

In der Dreierkette war Saulo Decarli ein Sicherheitsrisiko, im defensiven Mittelfeld Niklas Tauer anstelle von Robin Krauße kein Stabilisator; auf den Achterpositionen blieben Thorir Helgason und Fabio Kaufmann ohne jede Wirkung und ganz vorn ist Anthony Ujah nach seiner Schulter-Operation noch weit davon entfernt, eine Hilfe sein zu können, war aber auch ohne jede Unterstützung. "Wir waren sehr, sehr schlampig, sehr lethargisch, haben entscheidende Zweikämpfe verloren", fasst es Scherning treffend zusammen und konstatiert: "Wir sind nicht der Situation entsprechend aufgetreten."

Sein Urteil bringt es auf den Punkt, wirft zugleich jedoch eine zentrale Frage auf: Wie ist der eklatante Leistungseinbruch und der Tiefpunkt ausgerechnet in einem derart bedeutsamen direkten Duell nach zwischenzeitlicher Klettertour erklärbar? "Es gibt Phasen, in denen man sich auch mal reinarbeiten muss, das hat gefehlt", analysiert der Coach und mahnt: "Das ist unserer Situation nicht angemessen."

Ersatz-Kapitän Ermin Bicakcic wählt drastische Worte vor der anstehenden Ursachenforschung: "Jeder Einzelne muss sich fragen, ob er alles tut um am Wochenende das Maximum leisten zu können." Von diesem ist die Eintracht nach ihrem Zwischenhoch aktuell weit entfernt. Dass ihr gegen den FC Hansa nicht nur eine spielerische Linie fehlte, sondern auch die Wehrhaftigkeit, ist ein Alarmsignal - in dieser Verfassung ist es von allem zu wenig, um Aussichten auf den Klassenerhalt haben zu können.