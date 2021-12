Braunschweig verpflichtet Rechtsverteidiger Marx

Eintracht Braunschweig hat einen Winter-Transfer eingetütet: Der Zweite der 3. Liga stattete Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx (26) mit einem Vertrag über eineinhalb Jahre aus.

Marx wechselt von Zweitliga-Schlusslicht Ingolstadt an die Hamburger Straße, wo er künftig entsprechend seines Alters mit der Rückennummer 26 auflaufen wird.

"Wir haben mit Jan-Hendrik unseren Kader auf der rechten Seite mit einem gestandenen Spieler erweitert, um taktisch noch variabler agieren zu können", begründet Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport beim BTSV, den Transfer: "Die Verpflichtung beinhaltet auch, dass wir ohne Probleme mit Danilo Wiebe auf mögliche Notwendigkeiten im Mittelfeld reagieren können."

Ausgebildet wurde Marx in der Jugend von Eintracht Frankfurt sowie bei den Offenbacher Kickers. Anschließend kickte der Abwehrspieler für zwei Jahre beim SV Waldhof Mannheim, von wo er zu Saisonbeginn nach Ingolstadt weiterzog. Für den FCI machte Marx dann allerdings lediglich drei Ligaspiele (ein Assist) und wusste dabei nur bedingt zu überzeugen (kicker-Notenschnitt 4,50).

"Sehr glücklich" über die neue Aufgabe

Nun ist er nach eigener Aussage "sehr glücklich" über die neue Aufgabe in Braunschweig. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr überzeugend und mir wurde eine hohe Wertschätzung entgegengebracht", so Marx: "Den Verein kenne ich noch aus meiner Mannheimer Zeit, habe den Weg weiterverfolgt und mir ein genaues Bild gemacht. Mein Eindruck ist rundum positiv."

Beim Braunschweiger Trainingsauftakt am 3. Januar 2022 wird Marx erstmals mit der Mannschaft trainieren. Sein Pflichtspiel-Debüt könnte er am 16. Januar (14 Uhr) beim Auswärtsspiel in Berlin geben.