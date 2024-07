Braunschweig verlängert mit Dauerbrenner Gomez

Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Johan Gomez vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Juni 2027 verlängert. Der 22-jährige US-Amerikaner kam im Sommer 2023 vom FSV Zwickau zu den Löwen und stand in seiner Debütsaison in der 2. Bundesliga als einziger Spieler in allen 34 Ligapartien auf dem Feld (drei Tore, vier Vorlagen). "Johan hat sich schnell in die Mannschaft integriert und die Art und Weise unseres Fußballs verinnerlicht. Mit seiner Entwicklung sind wir sehr zufrieden und sind uns darüber hinaus sicher, dass er nun den nächsten Schritt gehen wird", so Benjamin Kessel, Geschäftsführer Sport.