Braunschweig vergibt Matchball - Duisburg gerettet - Lautern dank Magdeburgs Sieg in der Relegation

Eintracht Braunschweig hat den ersten Matchball auf den Aufstieg vergeben. Der MSV Duisburg feierte den Klassenerhalt. Weil Magdeburg außerdem 1860 München schlug, hat der FCK die Relegation sicher. Spannend bleibt der Kampf um Rang vier.

Eintracht Braunschweig hat den ersten Matchball für den Aufstieg verpasst. Die Niedersachsen, denen einen Sieg für die Zweitliga-Rückkehr gereicht hätte, unterlagen Meppen 2:3. Dabei legten die Emsländer einen Blitzstart hin: Leugers, der nach langer Verletzung anlässlich seines Karrierendes in der Startelf stand und für sechs Minuten auflief, erzielte vom Elfmeterpunkt das 1:0. Sukuta-Pasu legte nach gut einer Viertelstunde nach. Lauberbach noch vor der Pause und Pena Zauner brachten den BTSV wieder zurück. Als Dombrowka mit Gelb-Rot vom Feld flog, schien alles für die Gäste zu laufen - doch dann verpasste Joker Guder der Eintracht einen Tiefschlag, indem er kurz vor Schluss den 3:2-Endstand erzielte.

Braunschweig hat den Aufstieg aber weiter in der eigenen Hand. Verliert der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag in Köln, steigen die Blau-Gelben auf der Couch auf. Holt der FCK einen Punkt, muss der BTSV am kommenden Samstag ebenfalls ein Remis gegen Köln holen. Bei einem FCK-Sieg ist dann auch ein Dreier der Eintracht Pflicht.

Die Roten Teufel wiederum können fest mit der Relegation planen. Weil der TSV 1860 München beim 1. FC Magdeburg 0:4 unterging, ist dem FCK Rang drei nicht mehr zu nehmen. Die Löwen hielten zwar im ersten Durchgang ein umkämpftes 0:0. Dann drehte der Drittliga-Meister auf: Condé und Ito schossen den Vorsprung heraus, Atik und Kwarteng schraubten das Ergebnis in der Nachspielzeit in die Höhe.

Rennen um Platz vier bleibt spannend - Duisburg atmet auf

Besonders bitter für die Münchner: Die Höhe der Niederlage könnte sich auch noch im Kampf um Rang vier rächen. Denn der VfL Osnabrück, der im Parallelspiel Absteiger Havelse dank Gugganig knapp besiegte, zog nach Punkten gleich und hat eine jetzt nur noch um zwei Tore schwächere Tordifferenz. Im Rennen um den DFB-Pokal-Startplatz bleibt auch Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer fielen allerdings hinter Osnabrück zurück, weil sie beim SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 1:1 hinauskamen. Schnatterer und Wurtz trafen vor der Pause.

Aufatmen derweil in Duisburg: Der Revierklub fuhr beim Debüt von Cheftrainer Torsten Ziegner einen 1:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg ein. Kapitän Stoppelkamp erlöste die Zebras vor stimmungsvoller Kulisse schon im ersten Durchgang. Die drei Punkte sind gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt für den MSV.

Außerdem trennten sich der 1. FC Saarbrücken und der FSV Zwickau 1:1. Boeders Führungstreffer hielt bis in die Schlussphase, dann sorgte Gäste-Akteur Gomez für den Ausgleich. Am Sonntag stehen sich dann bereits um 13 Uhr Absteiger Würzburg und Halle gegenüber, das noch einen Sieg für den Klassenerhalt braucht. Später tritt der FCK dann in Köln an.