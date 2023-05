Braunschweig unter Schock: "Wir brauchen einen neuen Plan"

Der Braunschweiger Schockzustand war vor allem anhand des Gesichtsausdrucks und der Aussagen von Anthony Ujah ablesbar. Eingesetzt hatte dieser am Samstagmittag schon kurz nach dem Anpfiff und einer Blitz-Führung. Gelähmt und geradezu wehrlos ergab sich die Eintracht in eine 1:2-Niederlage gegen Regensburg und wirkt, als könnten sie jetzt nur noch andere retten.

"Nach dem 1:0 fehlte uns die Aggressivität, den Gegner unter Druck zu setzen", beklagte Torjäger Ujah und rang nach Erklärungsansätzen, weshalb das frühe 1:0 durch Immanuel Pherai (2.) und die schwungvollen ersten Minuten danach keinerlei Sicherheit gaben, sondern nach furiosen fünf Minuten beinahe minütlich die Verunsicherung wuchs, ehe der Regensburger Ausgleichstreffer fast schon vorentscheidenden Charakter hatte.

Weil die Eintracht in der verbleibenden Spielzeit nicht eine Druckphase mehr entwickelte, der Absteiger das Ergebnis bei zahlreichen Möglichkeiten beinahe beliebig hätte in die Höhe schrauben können, während die Niedersachsen dem Abpfiff entgegentaumelten. Und nun den Abstieg entgegentaumeln?

Der schlimme Samstag lässt böse Erinnerungen an die Vergangenheit aufkommen. Schon bei den Abstiegen 2017 und 2021 haben die Braunschweiger im Saisonfinale durch völlige Einbrüche komfortable Ausgangspositionen verspielt. In dieser Endphase widerlegt rein statistisch zwar das 2:1 gegen Sandhausen im vorangegangenen Heimspiel diese Parallele, der Vortrag vor zwei Wochen aber war ähnlich besorgniserregend wie der gegen den Jahn.

Das bedeutet: Seit dem 2:1 auf St. Pauli, dem vermeintlichen großen Befreiungsschlag, reihte die Eintracht gegen Magdeburg (1:2), Paderborn (1:5), Sandhausen und nun Regensburg eine alarmierende Vorstellung an die andere, einzig beim 2:2 in Fürth in der Vorwoche wirkte sie stabil. "Wir müssen viele Dinge korrigieren", fordert Torjäger Ujah, "wir müssen einen neuen Plan finden, es liegt auch am Trainerteam, wie wir das nächste Spiel angehen."

Trainer Schiele bemängelt fehlende Aggressivität

Trainer Michael Schiele indes stellt klar, dass der sichtbar gewordene Rückzug gegen Regensburg nach wenigen Minuten keineswegs von ihm verordnet war. "Wir sind in eine defensive Haltung geraten, haben immer mehr einen Schritt nach hinten gemacht, das hatten wir uns anders vorgestellt." Hinzu kommen aus Sicht des Trainers fehlende elementare Dinge: "Wir haben die Aggressivität des Gegners nicht angenommen und die Zweikämpfe nicht gewonnen. Insbesondere beim 1:2 müssen wir besser organisiert sein. Auch der gehaltene Elfmeter von Ron-Torben Hoffmann hätte das Spiel für uns in eine andere Richtung kippen können."

Seiner Elf aber halfen nicht einmal vermeintlich emotionale Glücksmomente. Nervlich angeschlagen irrlichtert sie durch diese letzten Saisonwochen, und die letzte Hoffnung bleibt vor dem Finale in Rostock die Ausgangslage mit zwei Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang. "Wir haben immer noch alles in der Hand", sagt Kapitän Jannis Nikolaou. Die Art und Weise, wie gegen Regensburg die vorzeitige sichere Rettung aus den Händen gegeben wurde, lässt dennoch Erinnerungen an die Vergangenheit lebendig werden.