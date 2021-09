Braunschweig: Trauer um Danilo Popivoda

Von 1975 bis 1980 spielte Danilo Popivoda für Eintracht Braunschweig und gilt dort ebenso wie bei Olimpia Ljubljana als Legende. Am Donnerstag ist der ehemalige Außenstürmer im Alter von 74 Jahren verstorben.

Danilo Popivoda, Eintracht Braunschweigs Publikumsliebling der 70er-Jahre, ist am Donnerstag im Alter von 74 Jahren in seinem Haus in Montenegro verstorben, wie die Eintracht mitteilte.

Bei den Löwen gilt er noch immer als Legende: Im Juli 1975 verpflichtete Eintracht den jugoslawischen Nationalspieler für umgerechnet 350 Tausend Euro - für die damaligen Verhältnisse eine stolze Summe. In 126 Spielen erzielte der Außenstürmer 30 Tore und hatte in den Saisons 1975/76 sowie 1976/77 einen großen Anteil daran, dass der BTSV die Bundesliga zunächst als Tabellenfünfter und daraufhin als -dritter abschloss.

Duelle mit Berti Vogts

Selbst Berti Vogts bezeichnete den Montenegriner einst als "einen der schwierigsten und interessantesten Gegner" seiner Karriere. So trafen die beiden bei der WM 1974 in der Finalrunde aufeinander. Der später Weltmeister Deutschland gewann 2:0. Popivoda bestritt 20 Länderspiele für Jugoslawien und erzielte dabei fünf Tore.

Jedoch plagte ihn eine Augenerkrankung, sodass er seine Karriere 1981 vorzeitig beendete. In Braunschweig blieb er allerdings unvergessen. Legenden-Status genießt er auch in Slowenien, wo er lange für Olimpia Ljubljana spielte. Auch war zwischen 1998 und 2020 unter Srecko Katanec Co-Trainer der slowenischen Nationalmannschaft, die sich damals für die EM 2000 und für die WM 2002 qualifizierte - bis heute die erfolgreichste Zeit der Alpenrepublik.