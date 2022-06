Braunschweig: Schultz bleibt auch in der 2. Liga an Bord

Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Michael Schultz verlängert. Der Verteidiger geht also mit den Niedersachsen erneut in Liga zwei.

Nach dem Ende der vergangenen Saison, in der die Eintracht den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte, war zunächst unklar, wie es mit Schultz weitergeht. Die passende Rolle für den 28-Jährigen sollte erst definiert werden - und lautet nun so: "Wir sind froh, dass er sich für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages entschieden hat und sind sicher, dass er den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung hochhalten wird", sagt Peter Vollmann in einer Mitteilung des BTSV.

Ich bin sehr froh, dass ich weiter Teil dieser Truppe und dieses Vereins sein darf. Michael Schultz

Schultz, der einen Vertrag bis Juni 2023 erhält, habe "mit seinen Leistungen maßgeblich zum Aufstieg beigetragen und eine konstante Saison gespielt", lobt der Sport-Geschäftsführer den Abwehrmann, der 2020 von Waldhof Mannheim nach Braunschweig gekommen war, in der Rückrunde 2021 auf Leihbasis bei Viktoria Berlin spielte und in der abgelaufenen Saison mit 35 Einsätzen Stammkraft war (kicker-Note 3,20).

Der gebürtige Pfälzer, der in Karlsruhe ausgebildet wurde und später auch für die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern spielte, verfügt über die Erfahrung von 84 Drittliga- und 118 Regionalliga-Spielen. Fünfmal kam er außerdem für Braunschweig in der 2. Liga zum Einsatz. "Ich bin sehr froh, dass ich weiter Teil dieser Truppe und dieses Vereins sein darf. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung 2. Bundesliga", sagt Schultz.