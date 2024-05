Braunschweig: Plogmann passt ins Profil

Eintracht Braunschweig hat Bedarf auf der Torhüterposition. Stammkeeper Ron-Thorben Hoffmann (25) wird seinen Vertrag nicht verlängern und ist bei Schalke heißer Kandidat. Sein bisheriger Vertreter Tino Casali (28) könnte zur Nummer 1 aufsteigen und mit Luca Plogmann ein jüngerer Schlussmann ins Visier der Eintracht rücken - der 24-Jährige hat als Leihgabe in Dordrecht in der 2. niederländischen Liga mit einer starken Saison überzeugt. Der ehemalige U-21-Nationalspieler kehrt nun zurück zu Stammverein Go Ahead Eagles Deventer, wo er vertraglich noch bis 2026 gebunden ist.