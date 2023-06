Braunschweig: Legenden erhalten ihren "Platz der 67er"

Das Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße zählt zu den Kultstätten des deutschen Fußballs. Ein ganzes Jahrhundert wird hier bereits gespielt, künftig erinnert der Vorplatz an die größte Stunde vor nunmehr 56 Jahren.

Das Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig gehört zu den ältesten Spielstätten in Deutschland. picture alliance / osnapix / Titgemeyer

Vom Stadionvorplatz zum "Platz der 67er": Mit der Umbenennung des Areals zwischen Haupttribüne und Hamburger Straße ehrt der BTSV Eintracht an diesem Samstag einmal mehr jene Mannschaft, die in der Bundesligasaison 1966/67 seinerzeit überraschend die Deutsche Meisterschaft gewann. Spieler des damaligen Teams von Trainer Helmuth Johannsen und weitere Legenden des niedersächsischen Traditionsvereins werden dem Festakt im Rahmen des ganztägigen Stadionfestes beiwohnen. Im vergangenen Januar hatte der zuständige Stadtbezirksrat 330 der Stadt Braunschweig die Namensänderung des Bereichs beschlossen. Der Vollzug und die Enthüllung eines entsprechenden Schildes werden eingebunden in den 100. Stadiongeburtstag, den die Braunschweiger in diesem Jahr begehen.

Pläne für die im Laufe eines Jahrhunderts mehrfach ausgebaute Spiel- und heutige Kultstätte des deutschen Fußballs, die aktuell offiziell 23 325 Plätze bietet, waren Anfang der 1920er Jahre geschmiedet worden, nachdem sich immer mehr Zuschauer für die Sportart Fußball zu interessieren begannen. Die damaligen Eintracht-Bosse wurden auf der Suche nach einer neuen Heimat in einem Spargelfeld an der Hamburger Straße, damals vor den Toren der Stadt gelegen, fündig. Freunde des Vereins konnten Anteilsscheine an einer Stadion-Gesellschaft erwerben, die den Bau möglichst rasch ermöglichen sollte.

So geschah es schließlich: Am 17. Juni 1923 erlebte das Provisorium - die Haupttribüne wird erst 1924 fertig - seine offizielle Eröffnung mit dem Privatspiel gegen die damalige Spitzenmannschaft des 1. FC Nürnberg, der 1920 und 1921 die Deutsche Meisterschaft gewonnen hatte. Vor 15 000 Zuschauern ließen die Franken auch bei ihrem 10:1-Sieg seinerzeit keinen Zweifel an ihrer Klasse aufkommen.

Kurios: Vor 56 Jahren, am 3. Juni 1967, zum 34. und letzten Spieltag der Bundesligasaison 1966/67, waren erneut die Nürnberger zu Gast. Diesmal aber siegte die Eintracht-Elf mit 4:1, sicherte sich somit im Fernduell mit Titelverteidiger TSV 1860 München den 1. Platz und nahm nach dem Abpfiff unter dem Jubel von 38 000 Fans in der größten Stunde des Braunschweiger Fußballs die Meisterschale entgegen.