Braunschweig: Krauße kehrt zurück, Einsatzgarantie für Wiebe

Eintracht Braunschweig ist im Heimspiel gegen den TSV Havelse der große Favorit, ein Sieg ist Pflicht. Einem Spieler gab Cheftrainer Michael Schiele eine Einsatzgarantie.

Wird wieder in der Startelf stehen: Danilo Wiebe. IMAGO/pmk

Die Rollen sind klar verteilt, wenn am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) Aufstiegsaspirant Braunschweig den Tabellenvorletzten aus Garbsen empfängt. Natürlich relativierte Schiele in gewohnter Trainer-Manier: "Es gibt in dieser Liga keine leichten Duelle, da ist es egal, auf welchem Tabellenrang der Gegner steht." Doch klar ist auch, dass die Löwen das Spiel gestalten können. "Wir wissen, dass wir wahrscheinlich viel Ballbesitz haben, darauf sind wir vorbereitet", sagte der 44-Jährige. Schiele erwartet ein "Geduldsspiel, bei dem wir hochkonzentriert agieren müssen. Wenn wir unsere Chancen haben, müssen wir diese nutzen."

Ein Sieg wäre enorm wichtig, schließlich ist die Konkurrenz im Aufstiegsrennen groß. "Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir nicht auf die Tabellensituation schauen, dazu müssen wir mit einer gewissen Lockerheit auftreten", meinte Schiele. "Die Spieler arbeiten bei jeder Trainingseinheit sehr konzentriert, dazu versuchen wir aus jeder Partie die richtigen Schlüsse zu ziehen."

Girth und Nikolaou fehlen

Verzichten muss Schiele auf den angeschlagenen Benjamin Girth sowie den gelbgesperrten Jannis Nikolaou. Für ihn dürfte Robin Krauße nach abgesessener Gelbsperre wieder in die Startelf stoßen - neben Danilo Wiebe, der eine Einsatzgarantie erhielt. "Er hat es in der vergangenen Woche schon sehr gut gemacht. Er hat gezeigt, wie lauffreudig er ist und wie unangenehm er für den Gegner sein kann. Jetzt kommt das zweite Spiel am Stück auf ihn zu, das wird ihm guttun", erklärte Schiele.

Wiebe war zu Beginn der Saison Stammspieler bei Eintracht Braunschweig, ehe ihn Verletzungen ausbremsten. Beim 1:1 in Osnabrück am vergangenen Samstag feierte der gelernte Rechtsverteidiger nach langer Zeit sein Startelf-Comeback - im defensiven Mittelfeld. Auch gegen Havelse dürfte er wieder auf dieser Position zum Einsatz kommen, nur diesmal eben neben Krauße statt Nikolaou.

Freuen dürfen sich Wiebe & Co. auf die große Rückkehr der Fans: Erstmals in dieser Saison ist eine Vollauslastung mit bis zu 23.325 Zuschauern des Eintracht-Stadions möglich.

Das Restprogramm der 3. Liga