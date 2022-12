Braunschweig ja, vielleicht auch Real: Schröder will noch mit 40 spielen

Dennis Schröder hat noch lange nicht genug vom Basketball. Der Kapitän der Nationalmannschaft und aktuelle Lakers-Guard will auch mit 40 Jahren noch spielen.

"Ich will auf jeden Fall bis 40 spielen, auf einem guten Niveau", sagte der NBA-Profi auf dem Youtube-Kanal des Moderators Kai Pflaume. Auch konkrete Ziele schweben dem 29-Jährigen vor. "Ich will noch mal in meinem Klub in Braunschweig spielen", so der Hauptgesellschafter des Bundesligisten Basketball Löwen Braunschweig.

Auch einer Station im europäischen Ausland wäre Schröder nicht abgeneigt. "Vielleicht in Madrid oder Barcelona" wolle der Point Guard noch aktiv werden, schätzt aber auch sein derzeitiges Engagement in der NBA und will dort weiter Fuß fassen: "Ich habe hier vielleicht noch drei, vier, fünf gute Jahre. Und dann will ich nach Europa und will gerne eine Meisterschaft mit Braunschweig holen."

Aktuell ist Schröder Mitglied der Starting Five um die beiden Superstars LeBron James und Anthony Davis bei den L.A. Lakers, die nach verpatztem Saisonstart - Schröder fehlte anfangs wegen einer Handverletzung - um den Anschluss an die Play-off-Plätze kämpfen.

Blick auf LeBron

Mit 40 Jahren soll dann aber spätestens Schluss sein, dann wolle er sich auf unternehmerische Tätigkeiten konzentrieren. "King" James sei dabei durchaus ein Vorbild für den gebürtigen Braunschweiger Schröder. "Ich habe mit LeBron darüber gesprochen, wie lange er noch spielen will. Und LeBron hat tatsächlich gesagt, er will noch fünf, sechs, sieben Jahre spielen. Und er wird jetzt 38."

James befindet sich auf der Jagd nach Platz eins in der ewigen Bestenliste der erfolgreichsten Korbjäger in der NBA und muss lediglich noch Basketball-Legende Kareem Abdul-Jabbar überholen.