Braunschweig ist frustriert: "Legen uns selber ein Ei rein"

Eintracht Braunschweig hat auch im sechsten Zweitligaspiel keinen Sieg eingefahren. Laut den Beteiligten waren die Löwen in Bielefeld selbst Schuld.

Braunschweigs Trainer Michael Schiele war nach dem 1:4 in Bielefeld bedient. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Robin Krauße ging in raschen Schritten auf das "Sky"-Mikrofon zu und ließ seinem Frust freien Lauf. Gerade hatten seine Braunschweiger in Bielefeld 1:4 verloren und mal wieder keinen Dreier eingefahren - der Sechser war bedient.

"Die machen zwei Tore nach Standards, haben davor keine einzige Aktion", ärgerte sich Krauße. "Wir haben davor ein, zwei richtig gute Dinger auf dem Fuß, die machen wir wieder nicht rein und rennen nach einer Viertelstunde drei Toren hinterher. Das ist scheiße", fasste er sauer zusammen.

Gemeint hatte Krauße damit zunächst die ausgelassene Riesenchance Anthony Ujahs früh im Spiel sowie die drei Bielefelder Treffer in genauer genommen neun Minuten vor der Pause. An allen hatte die BTSV-Defensive eine Teilschuld. "Wir schenken dem Gegner vier Tore", so Krauße weiter.

Selbst der eigene Treffer kurz nach der Pause half nicht mehr. Brian Behrendt vermisste zu viel im Team. "Es geht immer mehr", meinte er, "wir müssen unser Herz auf dem Platz lassen". Aktuell wäre es wichtig "in jedem Zweikampf präsent zu sein", was aber nicht der Fall sei." Sein Fazit: "Heute tut es sehr, sehr weh. Jeder muss sich hinterfragen, damit wir endlich erfolgreich sind."

Hinterfragend wirkte übrigens auch Coach Michael Schiele. Dieser haderte ebenfalls mit der vergebenen Ujah-Chance, der Trainer zählte außerdem weitere vertane Gelegenheiten auf. Ein aufgelöst wirkender Schiele schloss: "Es fehlt aktuell einfach etwas. Obwohl wir gut aus der Halbzeit gekommen sind, kriegen wir wieder nur einen Ball aufs gegnerische Tor und der war drin. Und dann legen wir uns auch noch selber ein Ei rein, und wir werden ausgekontert - das darf nicht passieren."

