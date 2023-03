Braunschweig holt Hobbs-Ersatz - Auch Bamberg verstärkt sich

Die Braunschweiger Löwen und Brose Bamberg haben am Freitag neue Spieler verpflichtet.

Neu in Braunschweig: R.J. Cole. imago images/ZUMA Wire

Wegen des Ausfalls von Spielmacher Braydon Hobbs haben sich die Löwen Braunschweig für den BBL-Abstiegskampf mit R.J. Cole verstärkt. Der 23-jährige US-Amerikaner kommt vom griechischen Erstligisten KAE Lavrio Megabolt und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Coles Landsmann Hobbs kann in der laufenden Spielzeit wegen einer Schulterverletzung nicht mehr eingesetzt werden.

"Es hatte für uns Priorität, einen Guard aus dem laufenden europäischen Spielbetrieb zu verpflichten, und wir sind sehr froh, dass uns das in der Kürze der Zeit gelungen ist", sagte Geschäftsführer und Sportdirektor Nils Mittmann. Cole habe in Griechenland "in seiner ersten Profi-Saison sofort eine Rolle als Leistungsträger eingenommen".

Der Neuzugang soll am Samstag im Auswärtsspiel bei den Hakro Merlins Crailsheim erstmals zum Einsatz kommen. Braunschweig ist als Tabellen-16. in Abstiegsgefahr

Brose holt US-Guard Thomas

Auch Ligarivale Brose Bamberg verpflichtete am Freitag einen neuen Guard. Devon Thomas kommt vom finnischen Erstligisten Lahti Basketball zu den Oberfranken. Der 28-jährige US-Amerikaner legte für die Finnen in 18 Spielen im Schnitt 17,9 Punkte auf, holte 4,6 Rebounds und verteilte 4,4 Assists. Thomas ist ebenfalls für das anstehende Ligaspiel am Samstag gegen den fränkischen Rivalen Würzburg spielberechtigt.

"Wir erhoffen uns von Devon eine Unterstützung auf der Point-Guard-Position. Er hat den Ehrgeiz, sein Können in der BBL zu beweisen", sagte Cheftrainer Oren Amiel. Thomas soll den Bambergern helfen, in die Playoffs einzuziehen. Dafür müsste der Tabellenneunte noch einen Platz gutmachen. Würzburg ist Achter.