Braunschweig holt Amyn aus Rotterdam: "Habe Deutschland ein bisschen vermisst"

Zweitligist Eintracht Braunschweig hat seine Offensive für die kommende Saison erneut verstärkt. Mit Youssef Amyn (19) schließt sich den Löwen ein talentierter Flügelstürmer an, der bereits Profi-Erfahrung in Deutschland sammeln konnte.

Nach knapp einem Jahr in den Niederlanden zurück in Deutschland: Youssef Amyn. IMAGO/Box to Box Pictures

"In den Niederlanden konnte ich sehr viel Neues lernen, doch Deutschland habe ich dennoch ein bisschen vermisst", wird Youssef Amyn in der Vereinsmitteilung zitiert. Der 19-Jährige, der sich erst im vergangenen Sommer der U 21 von Feyenoord Rotterdam angeschlossen hatte, unterschrieb in Braunschweig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird künftig mit der Rückennumer 17 auflaufen.

35 Drittliga-Einsätze trotz jungen Alters

Seine fußballerische Grundausbildung genoss Amyn in der Jugendabteilung von Borussia Dortmund, die er schließlich 2020 in Richtung des Nachwuchses von Viktoria Köln verließ. Für die Kölner debütierte der Deutsch-Iraker, der bis dato zehnmal für die deutsche U-19-Nationalmannschaft sowie dreimal für die U-20-Auswahl des Iraks zum Einsatz kam, in der Saison 2020/21 in der 3. Liga. Anschließend absolvierte der Offensivmann weitere 34 Drittliga-Einsätze (fünf Tore, zwei Assists), ehe der Wechsel zu Feyenoords U 21 folgte, für die er 17-mal auf dem Platz stand (ein Tor, ein Assist).

Im Zuge der Verpflichtung des 19-Jährigen sprach Braunschweigs Geschäftsführer Sport Peter Vollmann zwar von einem "Perspektivspieler", der allerdings "das Potenzial besitzt, sofort auf Spielzeiten zu kommen. Er hat als sehr junger Spieler in der 3. Liga bereits bewiesen, dass er auf der offensiven linken Außenbahn sehr viel bewegen kann", so Vollmann weiter.

Für den Zweitligisten steht nach dem jüngst eingefahrenen 3:1-Testspielerfolg über Betis Sevilla am Mittwoch die nächste Vorbereitungspartie auf dem Programm. Dabei wird sich dann auch zeigen, ob Youssef Amyn gegen den israelischen Erstligisten Hapoel Tel Aviv (18.30 Uhr) bereits sein Debüt für die Eintracht feiern wird.