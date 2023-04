Braunschweig unterliegt Hamburger Regionalliga-Reserve

Eintracht Braunschweig musste sich im Testspiel gegen den Hamburger SV II mit 2:3 geschlagen geben. Bei den Löwen gab es eine große Rotation.

Nach dem wichtigen 1:0-Sieg über den 1. FC Kaiserslautern nutzte Eintracht Braunschweig die lange Woche mit sieben spielfreien Tagen, um zu testen. Gegen die Zweitvertretung des Hamburger SV rotierte Michael Schiele durch.

Lediglich Wintzheimer, Bonga (beide über 90 Minuten), Behrendt (erste Halbzeit) und Krauße (ab der 60.), die schon gegen den FCK aufliefen, standen auf dem Platz. Im Tor gab Schiele Nummer drei Schulze Kökelsum und Duda aus der Landesliga-Reserve jeweils 45 Minuten Spielzeit. Marx, Strompf, Kijewski, Endo, Pena Zauner und Ibrahimi (alle 90 Minuten) spielten ebenso wie Kischka (bis 60.) und de Medina (ab 46.).

18-jähriger Sanne entscheidet die Partie

Beweisen konnte sich die vermeintlich zweite Reihe bei ihrem Coach allerdings nicht. Zwar ging der Zweitligist durch Pena Zauner (65.) und Wintzheimer (78.) zweimal in Führung, doch der Zweite der Regionalliga Nord hatte jeweils die Antwort parat und glich aus. Sanne (69.) traf zum 1:1, Burmeister (88.) erzielte das 2:2. Kurz vor Schluss gelang dem HSV dann sogar noch der Siegtreffer. Erneut war es der 18-jährige Sanne, der den Ball vorbei an Duda im Tor unterbrachte (90.).

"Mich ärgert, dass wir heute viele Chancen zugelassen haben und am Ende noch zwei unnötige Gegentreffer bekommen", erklärte Schiele nach der Partie gegenüber vereinseigenen Medien. "Wir hatten blöde Ballverluste und haben zu sorglos gespielt. Es gab in beiden Hälften Phasen, in denen wir zufrieden sein können. Aber wenn man gegen einen Regionalligisten drei Gegentore zulässt, kann man nicht zufrieden sein."

Mit diesen Eindrücken muss Eintracht-Coach Schiele seine Mannschaft nun auf das Spiel gegen die formstärkste Mannschaft der Liga vorbereiten. Am Sonntag (13.30 Uhr) treten die Löwen auswärts beim FC St. Pauli an, die die letzten zehn Partien allesamt gewinnen konnten.