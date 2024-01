Braunschweig führt Werder zum Jahresauftakt vor

Im ersten Spiel 2024 wurde der SV Werder Bremen bei Eintracht Braunschweig in seine Schranken gewiesen. Trotz Bestbesetzung gelang den Norddeutschen wenig.

Zum Jahresauftakt hatte Eintracht Braunschweig Besuch aus dem Oberhaus: Werder Bremen reiste zum Testspiel nach Niedersachsen. Sowohl den Löwen als auch dem SVW geht es um den Klassenerhalt, die Partie sollte hüben wie drüben die Weichen für einen erfolgreichen Ligaauftakt stellen.

Guter Start der Eintracht - Kaufmann findet das lange Eck

Den besseren Start erwischten bei eisigen Temperaturen die Gastgeber. Werder hatte in den Anfangsminuten noch mit den Platzverhältnissen zu kämpfen, was für erste Eintracht-Chancen sorgte: Phillipp traf nach einer missglückten Klärungsaktion die Latte (2.), Nikolaou aufs Tordach (6.). Die Grün-Weißen fanden nicht ins Spiel - die Braunschweiger Führung war in der 10. Minute dann folgerichtig: Kaufmann pflückte den Ball mit der Brust aus der Luft und schlenzte die Kugel ins lange Eck.

Ein Fallrückzieher-Versuch Philippes (15.) sorgte beinahe für den Doppelschlag, in der Folge wurden dann aber auch die Gäste gefährlicher: Stark scheiterte per Flugkopfball aus kurzer Distanz an Hoffmann (18.), Weiser traf nur den Innenpfosten (24.). Zwar gelang es dem BTSV weitgehend, Bremens spielerische Angriffe zu stören, über Standards wurden die Gäste aber immer wieder gefährlich - wie durch Duckschs Freistoß ans Lattenkreuz (34.). Weil sich Bremens Hintermannschaft kurz vor dem Pausenpfiff aber etwas zu viel vornahm und Philippe viel Raum bot, wurde Werder noch eiskalt ausgekontert - der 2:0 Pausenstand (41.).

Werder ideen- und glücklos

Zur Pause kam bei Bremen Lynen für Stage, während die Löwen bis auf Decarli alle Akteure austauschten. Viel Zeit zum Einspielen brauchten die neuen Braunschweiger aber nicht: Helgason schoss nach Vorlage von Krüger zum 3:0 ein (47.).

Die Eintracht schaltete in den Verwaltungsmodus, ließ Werder an der Ballbesitzstatistik schrauben und fokussierte sich auf die Defensive. Dies gelang den Hausherren auch recht gut, abgesehen von Bittencourts Schlenzer (58.) fiel den Norddeutschen wenig ein. Woltemades Ehrentreffer (83.) brachte den SVW zumindest auf die Anzeigetafel. Das Testspiel plätscherte abgesehen von Woltemades Lattentreffer (90.) ereignisarm ins Ziel, ein ernüchternder letzter Test für die Bremer, während der BTSV auf der Leistung aufbauen kann.

Für die Eintracht geht es am kommenden Samstag (13 Uhr) mit dem nächsten Test gegen Jahn Regensburg weiter. Bei Werder geht es einen Tag später gegen Bochum schon wieder um Zählbares, um 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) wollen die Bremer die ersten Punkte 2024 sammeln.