Braunschweig: Finndell wohl im Anflug

Eintracht Braunschweig bemüht sich um eine Verpflichtung von Hampus Finndell von Djurgardens IF. Der zentrale Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison Stammspieler des Vierten der Allsvenskan. Den Weg ins Trainingslager nach Zypern trat der 23-jährige Schwede nun nicht mehr an und soll stattdessen nach Braunschweig reisen.