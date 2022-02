Braunschweig: Fejzic angeschlagen - Bänderriss bei May

Jasmin Fejzic hat sich bei Eintracht Braunschweigs 2:2 in München verletzt. Mittelfeldmann Iba May fehlt länger.

Wie die Niedersachsen am Dienstag bekanntgaben, hat sich Fejzic eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen. Eine MRT-Untersuchung brachte Klarheit. Beim 2:2 im Stadion an der Grünwalder Straße hatte der 35-Jährige noch 90 Minuten auf dem Feld gestanden (kicker-Note 2,5).

Der Kapitän der Eintracht soll allerdings schon am Mittwoch "punktuell wieder ins Training einsteigen". Unklar ist noch, ob Fejzics Einsatz am kommenden Wochenende gegen Freiburg II (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) gefährdet ist.

Dabei nicht mitwirken können wir Mittelfeldmann May. Der 23-Jährige, der in diesem Kalenderjahr noch ohne Einsatz ist, erlitt "einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk" und dürfte rund drei Wochen ausfallen. In der Hinrunde lief der Defensivspieler neunmal auf (einmal in der Startelf), bestritt aber kein Punktspiel über die volle Distanz.