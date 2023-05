Braunschweig fährt "lockerer, aber mit großem Fokus" nach Fürth

Angespannte Braunschweiger setzten sich in der Vorwoche mit 2:1 gegen den SV Sandhausen durch. Schon am Samstag könnte, mit Schützenhilfe aus Kaiserslautern, der Klassenerhalt gefeiert werden. Michael Schiele hofft, dass seine Mannschaft in Fürth nun etwas befreiter aufspielen kann.

Es war kein Glanzauftritt, den Eintracht Braunschweig im Heimspiel gegen den SV Sandhausen ablieferte. Am Ende sicherten sich die Löwen mit einem 2:1-Sieg dennoch die drei Zähler im Abstiegskampf und bauten den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Zähler aus.

"Es ist ein enormer Druck abgefallen bei den Jungs. Es war sehr, sehr viel Anspannung drin. Sie waren auch verkrampft, das hat man gesehen. Aber wir haben das Spiel gezogen, das war sehr, sehr wichtig", blickte Coach Michael Schiele in der Medienrunde auf die Vorwoche zurück. "Das Wichtige ist, dass man dann so einen Sieg einfährt, auch wenn es nicht das war, was man sich vorstellt und was man sich erarbeitet hat."

Spielerisch konnte sein Team zwar nicht glänzen, doch "die Mentalität und der Wille waren sensationell", betonte der Trainer. Besonders, wie sein Team auf den späten Ausgleichstreffer des SVS reagierte - nur eine Minute später brachte Donkor die Braunschweiger wieder in Führung - stimmte den Coach positiv.

Donkors Treffer bringt die Braunschweiger in eine gute Ausgangsposition: Punktet Arminia Bielefeld im Parallelspiel am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht auf dem Betzenberg, würde die Eintracht mit einem Sieg sogar schon vorzeitig den Klassenerhalt feiern können.

"Können nicht beeinflussen, was auf der Anzeigetafel erscheint"

Für Schiele geht es an alter Wirkungsstätte zur SpVgg Greuther Fürth. Von 2015 bis 2016 war er Co-Trainer am Ronhof. Über die Konkurrenz aus Bielefeld möchte er sich während der 90 Minuten dort keine Gedanken machen. "Wir können nicht beeinflussen, was in Fürth auf der Anzeigetafel erscheint. Aber wir werden uns da keine Ergebnisse zutragen lassen auf der Bank."

Stattdessen wollen die Braunschweiger selbst "ein anderes Gesicht als im letzten Auswärtsspiel" zeigen. Beim SC Paderborn gab es eine 1:5-Klatsche. Der Coach erklärte: "Die Anspannung ist auf jeden Fall da, aber der ganz, ganz große Druck wie im letzten Heimspiel nicht. Ich hoffe schon, dass wir dann auch ein bisschen lockerer, aber mit ganz, ganz großem Fokus in das Spiel gehen."

Verzichten muss Schiele neben dem langzeitverletzten Luc Ihorst (Leiste) auf Nathan de Medina (Knie) und Jannis Nikolaou (10. Gelbe). Letzteren wird Danilo Wiebe im Mittelfeld ersetzen, wie der Coach ankündigte. Zusätzlich habe man im Trainerstab "aus dem letzten Spiel Gedanken gehabt, noch mal ein, zwei Positionen zu ändern", blickte der Coach voraus, lies aber offen, wo Umstellungen folgen könnten.