Braunschweig: Donkors Geburtstag in der Achterbahn

Dass Anton Donkor an diesem Samstag 26 Jahre alt wurde, war womöglich noch das Normalste an jenem Tag. Ganz im Gegensatz zu den verrückten 110 Minuten, die Eintrachts linker Schienenspieler gegen Osnabrück auf dem Platz erleben durfte...

"Ein sehr gelungener Geburtstag", wertete Anton Donkor seinen persönlichen 26. Ehrentag, an dem er sich beim Braunschweiger 3:2 über den VfL Osnabrück sogar mit seinem ersten Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 unter die Torschützen mischte. "Da kann man sich nichts Besseres vorstellen. Außer, dass vielleicht kein Elfmeter gegen mich gepfiffen wird…"

Denn zur Geschichte dieses bemerkenswerten Tages gehört auch, dass Donkor eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte. Mit glücklichem Ende nach insgesamt 110 Minuten, die Schiedsrichter Florian Lechner dieses niedersächsische Kellerduell laufen ließ - und in denen er in der 85. Minute zu Ungunsten der Eintracht ein zweites Mal auf den Elfmeterpunkt zeigte, wegen Donkor. "Es hat sich angefühlt, als sei die Hand ein bisschen zu weit draußen gewesen", räumte der in diesem Moment auf den Weg zum Unglücksraben geratene Ex-Juniorennationalspieler ein. "Die Körperfläche wurde ein bisschen vergrößert. Der Schiri hat es wohl richtig gecheckt."

VfL-Stürmer Engelhardt nutzte die "Vorlage" und schob zum 2:2 ein, doch das war noch nicht das Ende der verrückten Geschichte an der Hamburger Straße. In der letzten Minute der Nachspielzeit sicherte Ermin Bicakcic mit dem 3:2 die wichtigen Punkte für die Gastgeber, die freilich wegen der VAR-Abseitsprüfung bis Minute 90+13 auf den endgültigen Jubel warten mussten.

Ballferne Gefahr in der Box

Das erste Spiel unter dem neuen Trainer Daniel Scherning hatte für die Braunschweiger gut begonnen. "Wir hatten auch in der ersten Halbzeit viele Umschaltmomente, wo wir gezeigt haben, es kann noch gehen. Da haben wir unsere Stärken wieder auf dem Platz gezeigt. Von Szene zu Szene geht es dann leichter", bilanzierte Donkor, der dann auch auf die Wechselbäder im zweiten Durchgang schaute: "Wenn man ein Mann mehr ist, hat man im Hinterkopf, dass man etwas mehr machen muss und die Chance da ist, bis zur letzten Minute", beschrieb der gebürtige Göttinger die Atmosphäre im Team nach der Gelb-Roten-Karte für den Osnabrücker Cuisance und die Aussicht auf einen entscheidenden Treffer zum Sieg. "Meiner Meinung war es nur eine Frage der Zeit. Aber natürlich kommen Zweifel auf, wenn so spät das 2:2 fällt."

Doch Scherning hatte seinem linken Schienenspieler Donkor in der Vorbereitung auf die Partie eine wichtige Botschaft eingetrichtert: Die "ballferne Besetzung der Box", wenn das Team von der anderen Seite in den Strafraum eindringt. "Er mir hat gesagt, dass ich dann den zweiten Pfosten belaufen soll. Dann habe ich einfach darauf spekuliert." Prompt ging der Plan auf. Donkor staubte nach 71 Minuten in idealer Position ab, nachdem sein stark aufspielender Kollege Johan Gomez zuvor aus kurzer Distanz noch an Gäste-Keeper Grill gescheitert war.

Freude in der Karnevalshochburg

Braunschweigs letzter Sieg hatte stolze zwölf Wochen zurückgelegen, ein Vierteljahr war seit dem 1:0-Sieg über Schalke am 20. August vergangen. Wie gemalt nun, dass passend zu Beginn der närrischen Zeit am 11.11. in der norddeutschen Karnevalshochburg auch im Stadion nach diesem "närrischen" Spiel endlich Freude herrschte. "Die Fans haben darauf gewartet, auch mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben nach so langer Zeit", hob Donkor hervor. "Sie haben uns unterstützt. An der Stimmung konnte man erkennen, dass sie noch immer an uns glauben."