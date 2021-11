Braunschweig-Coach Schiele vor Würzburg-Rückkehr: "Müssen auf alles gefasst sein"

Vor der Partie bei den Würzburger Kickers tritt Braunschweig als Favorit die Reise nach Bayern an. Doch Eintracht-Trainer Schiele warnt vor seinem ehemaligen Klub, gegen den er bereits Lösungen im Kopf hat.

"Da war auf jeden Fall mehr für uns drinnen", fasst Braunschweigs Trainer Michael Schiele die etwas überraschende 1:2-Heimniederlage gegen Wehen Wiesbaden zusammen , und erläutert: "Wir haben viele Fehler gemacht, die wir einfach abstellen müssen". Sollte dies gelingen, "dann wird es ein gutes Spiel von uns werden", ist sich der ehemalige Würzburg-Trainer sicher.

Rückkehr des Aufstiegs-Trainers

Der 43-Jährige, der von 2017 bis 2020 bei den Kickers an der Seitenlinie stand, blickt positiv auf seine Vergangenheit in Bayern zurück: "Ich hatte als Trainer dort in meiner jüngeren Vergangenheit meine größten Erfolge, insbesondere mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga." Er freue sich auf viele Freunde, erwarte aber keinen Blumenstrauß. Schließlich habe er "hier in Braunschweig und bei der Eintracht auch viele nette Leute kennengelernt", fühle sich wohl und habe vor allem eine Aufgabe, die man gemeinsam umsetzen wolle. In Würzburg soll der nächste Teilschritt dahin erfolgen.

Offensive Lufthoheit durch Pourié

Leicht wird das laut des gebürtigen Heidenheimers jedoch nicht. "Sie haben aus drei Spielen unter dem neuen Coach sieben Punkte geholt und dadurch Selbstvertrauen entwickelt", ordnet Schiele die Entwicklung des kommenden Gegners unter Danny Schwarz ein ein. Besonders gefährlich seien die Kickers in der Luft: "Mit Tobias Kraulich und Marvin Pourié haben zuletzt zwei Spieler nach gleichen Mustern getroffen. Kraulich nach Standardsituationen, Pourié wurde über die Flügel in der Box gefunden." Dazu trügen auch die starken Außen David Kopacz und Robert Herrmann bei, auf die seine Defensive neben dem Torjäger Pourié besonders achten müsse. "Wir müssen auf alles gut gefasst sein", fordert Schiele von seinem Team.

Mit Rückkehrern und Ruhe zum Erfolg

Damit meint er auch die zwei Rückkehrer Jomaine Consbruch und Danilo Wiebe, die beide im letzten Spiel angeschlagen gefehlt hatten. Beide könnten gegen Würzburg in die Startelf zurückkehren, die Schiele auch systematisch im Vergleich zum bevorzugten 4-2-3-1 anpassen könnte: "Der Ansatz mit zwei Stürmern am Wochenende hat uns Chancen gegeben. Die Herangehensweise mit Aktionen aus der Dreierkatte heraus hat Wirkung gezeigt. Wir haben gedrückt, aber leider den zweiten Treffer nicht geschafft. Da müssen wir noch ruhiger werden."

Ruhiger werden und die Fehler abstellen - das ist Schieles Devise: "Lösungen dafür haben wir im Kopf." Diese wird er auch brauchen. Denn - bei aller freundschaftlichen Erinnerung - eines ist für den Braunschweiger Übungsleiter klar: "Wir wollen mit etwas Zählbarem nach Hause kommen."