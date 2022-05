Braunschweig-Coach Schiele: "Ich hoffe, dass jeder gut schläft"

Eintracht Braunschweig hat zwei Matchbälle, um den direkten Wiederaufstieg einzutüten. Bereits den ersten in Meppen wollen die niedersächsischen Löwen verwandeln.

An der Seitenlinie immer ausgeschlafen: Braunschweigs Coach Michael Schiele. IMAGO/Hübner

"Ich hoffe, dass jeder gut schläft", sagte Michael Schiele mit einem Lächeln am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz zur Auswärtspartie am Samstag beim SV Meppen (14 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Ausgangslage für Eintracht Braunschweig ist klar: Mit einem Dreier im Emsland wäre die direkte Rückkehr in die 2. Bundesliga geglückt.

Nach den gewünschten zwei ruhigen Nächten für seine Spieler gelte es beim SVM, "fokussiert und konzentriert" zu Werke zu gehen: "Wir müssen unser Spiel durchdrücken und zeigen, was wir uns erarbeitet haben", sagte Schiele. "In den 90 Minuten können viele Dinge passieren, wir versuchen die Ruhe zu bewahren. Dann kann es ein gutes Ergebnis werden."

Die Freude und Euphorie über den 2:1-Sieg über den Meister 1. FC Magdeburg ist mittlerweile gewichen. "Wir mussten uns justieren", sagte Schiele über die ersten lockeren Trainingseinheiten Anfang der Woche. "Mit zunehmender Zeit habe ich eine konzentrierte Mannschaft gesehen, die aber auch eine gewisse Lockerheit verkörpert." Letztere werden die Braunschweiger in Meppen brauchen, Schiele erwartet einen "unangenehmen Gegner", der "tief gut stehen" wird, aber auch "nach vorne sehr viel Qualität" besitzt.

Trio fehlt weiterhin - Schiele hat keine weiteren Ausfälle zu beklagen

Personell bleibt die Lage für den Braunschweiger Trainer dabei weiterhin entspannt. Zu den bereits fehlenden Jomaine Consbruch (Schlüsselbeinbruch), Luc Ihorst (Zerrung) und Jannis Kleeberg (Aufbautraining nach Muskelfaserriss) ist kein weiterer Ausfall hinzugekommen.