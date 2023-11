Braunschweig-Coach Scherning: "Ich bin kein Zauberer"

Viel brisanter könnte das Debüt von Daniel Scherning als neuer Eintracht-Coach kaum sein. In der Partie gegen den VfL Osnabrück (Samstag, 13 Uhr) geht es nicht nur gegen seinen Ex-Klub, sondern auch sportlich hat das Duell den Anstrich eines Endspiels.

Die bisherige Saisonbilanz des BTSV ist mit fünf Punkten aus zwölf Spielen desaströs. Deshalb wurde mit Daniel Scherning diese Woche ein neuer Coach präsentiert. Sportdirektor Benjamin Kessel erzählte am Donnerstag, dass die Entscheidung einstimmig gefallen sei. "Er hat die Emotionalität und kann eine Mannschaft anzünden", sagt Kessel über die Beweggründe. Das erste Gespräch habe drei Stunden gedauert, da habe Scherning Energie und Lust auf die Aufgabe versprüht.

"Du musst die Überzeugung haben, die schwierige Aufgabe, die vor uns liegt, zu bewältigen, die habe ich", bestätigt der neue Trainer auf der Spieltagspressekonferenz. Wo wird er als erstes ansetzen? "Die Eintracht hat immer eine gewisse Emotionalität, Leidenschaft und Heimstärke ausgezeichnet. Das sind Dinge, die mir als Trainer wichtig sind und die wir hier auch sehen wollen, damit sich Zuschauer und Umfeld wieder mit der Mannschaft identifizieren."

Sein neues Team habe er unter der Woche sehr lebhaft wahrgenommen, was aber normal sei, wenn ein neuer Trainer übernimmt. "Dass wir inhaltliche Dinge verändern und verbessern müssen, steht außer Frage", weiß der 40-Jährige. "Jeder, der am Sonntag im Stadion war (0:2 im Derby in Hannover, Anm. d. Red.) und auch die Spiele davor gesehen hat, weiß, dass das notwendig ist. Im ersten Schritt möchte ich aber nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich glaube, dass das Wichtigste ist, als Team aufzutreten."

Scherning: "Wir werden hier nicht alles auf links drehen"

Zu große Erwartungshaltungen bremste Scherning allerdings vor seinem Debüt. "Ich bin kein Zauberer. Wir werden hier nicht in ein paar Tagen alles auf links drehen und eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz sehen. Aber die Faktoren Aggressivität, Agilität und Leidenschaft müssen schon klar erkennbar sein."

Dass die Partie am Samstag gegen den Tabellenvorletzten Osnabrück nicht alltäglich ist, gab Scherning zu, schließlich war er dort bis 2022 Trainer, ehe er vergangene Saison bis zu seiner Entlassung in Bielefeld arbeitete. "Das ist eine spezielle Konstellation für mich persönlich." Von seinem Team fordert er einen aktiven Auftritt gegen den VfL, nur so könne man gewinnen.

Kessel: "Wir werden den Kader im Winter optimieren"

Sportdirektor Kessel erhöhte indes den Druck auf die ganze Mannschaft und kündigte Veränderungen an. "Ein Spiel wie gegen Hannover darf nicht mehr passieren", so Kessel. "Wir werden in die intensive Kaderanalyse gehen, dann werden wir genau hinschauen, wer bereit ist, diesen gemeinsamen Weg mitzugehen. Wir werden den Kader im Winter optimieren."