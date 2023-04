Braunschweig beendet St. Paulis Serie - Fortuna mischt nach Coup gegen Darmstadt mit

Am Sonntag verlor St. Pauli überraschend gegen Braunschweig, womit eine beeindruckende Siegesserie ein Ende nimmt. Primus Darmstadt verlor in Düsseldorf, das noch ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden kann. Karlsruhe rang glücklose Bielefelder nieder. Der große Gewinner des Spieltags heißt Heidenheim.

St. Pauli hatte am Sonntag gegen Braunschweig den elften Sieg in Folge fest eingeplant, doch die kalte Dusche setzte es nach nicht einmal einer Minute. Multhaup fasste sich ein Herz und traf mit einem präzisen Linksschuss zur überraschenden Führung für die Löwen. Zwar übten die Kiezkicker umgehend Druck aus, doch die ganz dicken Gelegenheiten blieben aus. Stattdessen klingelte es in der 25. Minute wieder auf der anderen Seite: Wintzheimer wurde nicht konsequent angegriffen, wieder war Vasilj nach einem klasse Linksschuss chancenlos. In der Pause kam Eggestein für Metcalfe, doch auch mit dem Edeljoker wollte es nicht so recht gelingen. Erst in der 85. Minute gelang Medic der Anschlusstreffer - zu spät für St. Pauli. Einige Sekunden vor Ende der Nachspielzeit pfiff Referee Hartmann ab, die Überraschung war perfekt. Somit gehen beide Hamburger Teams mit Niederlagen ins Stadtderby am kommenden Freitag (18.30 Uhr).

Primus geschlagen: Düsseldorf darf auf Rang drei hoffen

Spitzenreiter Darmstadt war in Düsseldorf gefordert, das noch auf Rang drei schielte. Die Fortuna hatte in der 12. Minute eine dicke Doppelchance, doch beide Male bekam Keeper Schuhen den Fuß noch ans Leder. In der 28. Minute kamen die Lilien der Führung nahe, Mehlem machte aber zu wenig aus der Situation. Kurz nach der Pause schlug dann Iyoha mit einem abgefälschten Schuss für die Fortunen zu (51.). Der SVD hatte zwar auch in der Folgezeit mehr vom Spiel, wirkte aber im letzten Drittel meist hilflos. Immerhin, in der 82. Minute prüfte Tietz Keeper Kastenmeier per Kopf. Die Rheinländer brachten den Sieg aber letztlich über die Zeit und können noch ins Aufstiegsrennen eingreifen.

Bielefeld trifft viermal Aluminium und verliert

Karlsruhe war gegen Bielefeld der Führung zunächst nahe. Zweimal musste Keeper Fraisl sein ganzes Können zeigen, Wanitzek (4.) und eine Minute später Kobald per Kopf waren die Absender. Auf der Gegenseite leistete sich aber Jung ein unnötiges Handspiel im Strafraum - Hack ließ sich die Chance vom Punkt auf sein zehntes Saisontor nicht nehmen. Kurz vor dem Seitenwechsel beinahe das 0:2 - der Pfosten rettete den KSC nach Consbruchs Abschluss. Während Bielefeld nach der Pause noch dreimal (!) am Aluminium scheitern sollte, machte Karlsruhe die Tore. Der gerade eingewechselte Rapp traf per Kopf zum Ausgleich, Wanitzek verwandelte einen Foulelfmeter (Prietl gegen Cueto) zum 2:1 - Spiel gedreht. Kaufmann setzte mit dem 3:1 sogar noch einen drauf, diesmal sah Fraisl nicht gut aus (75.). Zwar brachte Lasme (80.) die Hoffnung nochmal zurück, doch Wanitzek mit dem 4:2 (83.) besiegelte die erste Niederlage der Bielefelder unter Trainer Uwe Koschinat endgültig.

Lauterns fabelhafte Joker

Brachte den FCK im Topspiel auf Siegkurs: Terrence Boyd. picture alliance/dpa

Mit Spannung erwartet wurde das Gastspiel des HSV beim 1. FC Kaiserslautern. Auf dem Betzenberg brauchte die Partie dann aber eine Weile, um auf Touren zu kommen, doch nach dem Seitenwechsel wurde es lebhaft - und stimmungsvoll: Der Grund dafür war auch das goldene Händchen von FCK-Trainer Dirk Schuster, der mit Terrence Boyd und Aaron Opoku die richtigen Joker brachte. Boyd schloss einen Angriff über rechts fabelhaft per Hacke zum 1:0 ab und traf die Rothosen damit mitten ins Herz. Als dann auch noch Opoku nach bösem Bock von Reis das 2:0 klarmachte, war Hamburgs Niederlage besiegelt - und der Dämpfer im Aufstiegsrennen perfekt.

Sandhäuser Warten hat ein Ende

Neun Spiele musste Sandhausen auf einen Dreier warten, in Magdeburg war es dann endlich wieder soweit. Die Anfangsphase gehörte eigentlich den Gastgebern, SVS-Keeper Drewes verhinderte in der 10. Minute mit einer Glanztat den Rückstand, Atik (13.) und Piccini an den Pfosten (22.) hatten weitere Großchancen für den FCM. Den ersten Treffer des Spiels erzielte trotzdem Sandhausen, als Dumic den Ball nach einer Ecke mit dem Bauch ins Tor ablenkte (25.). Ähnliches Bild in der zweiten Halbzeit: Magdeburg hatte das Spiel unter Kontrolle, trotzdem erhöhte Sandhausen in Person von Doppelpacker Dumic zum 2:0 (66.). Kurz darauf war erneut Drewes mit einem starken Reflex zur Stelle, nur bei Piccinis Anschlusstreffer konnte er nichts machen (89.). Der kam aber letztlich zu spät für Magdeburg, Sandhausen sammelte Big Points im Abstiegskampf und rückte bis auf einen Punkt an Hansa Rostock heran.

Rostock früh in Unterzahl - Paderborn gnadenlos

Hansa kassierte derweil die vierte Niederlage in Serie und ist nun selbst seit acht Spielen sieglos. Die stark abstiegsbedrohten Rostocker mussten gegen Paderborn ab der 27. Minute mit einem Mann weniger auskommen. Muslija war bei einem Konter frei durch, wurde aber noch von Scherff zu Fall gebracht. Nach einem Hinweis des VAR entschied Schiedsrichter Petersen auf eine Notbremse und damit die Rote Karte für Scherff. Ansonsten verlief die erste Halbzeit relativ ereignisarm. Dann aber kam Paderborn: Rohr brachte den SCP in der 48. Minute auf die Siegerstraße, Muslija machte mit einem platzierten Fernschuss alles klar (78.). Die dezimierten Rostocker waren chancenlos, Platte erhöhte kurz vor Schluss sogar noch zum 3:0-Endstand für Paderborn (87.).

Kurioser Gegentreffer leitet Nürnbergs Niederlage ein

Auch der 1. FC Nürnberg kassierte einen Rückschlag im Abstiegskampf. Den Franken gehörte die erste Chance der Partie, als Tempelmann in einer Umschaltsituation Richtung Kieler Tor lief, allerdings nur das Außennetz traf (8.). Dann wurde es ganz bitter: Keeper Vindahl schoss Holtby bei einem Klärungsversuch an, Skrzybski brachte den Ball in die Mitte, wo Club-Verteidiger Flick ihn unglücklich über die Linie abfälschte (19.). In der 39. Minute legte Reese nach einem verunglückten Klärungsversuch der Nürnberger zum 2:0 eiskalt nach.

Nach dem Seitenwechsel gelang dem Club der Anschlusstreffer, Lohkemper verwertete eine Flanke von der linken Seite mit einem wuchtigen Kopfball (65.). Nur knapp zehn Minuten später folgte aber der nächste Rückschlag für Nürnberg. Castrop sah nach einer Notbremse die Rote Karte. Die Nürnberger Bemühungen fruchteten in der Folge zu selten, Kiel brachte den Vorsprung über die Zeit. Der Club bleibt damit mit drei Zählern Vorsprung vor dem Relegationsrang im Tabellenkeller stecken.

Heidenheim siegt klar in Hannover

Zum Start in den 28. Spieltag erwischte Hannover am Freitag den besseren Start und wäre beinahe durch Köhn in Führung gegangen, er traf die Latte (5.). In einer chancenarmen Partie ging Heidenheim dann aus dem Nichts durch Beste in Führung (31.). Der Startschuss einer furiosen Phase der Gäste, denn bis zur Pause hatten Torjäger Kleindienst (35.) und Thomalla (45.+4) das Ergebnis schon auf 3:0 gestellt.

Bei allen drei Gegentoren sah Köhn gar nicht gut aus. 96 drohte nach dem 1:6 beim HSV die nächste Klatsche. Die Gastgeber hatten sich für den zweiten Durchgang etwas vorgenommen, Pick verhinderte gegen Neumann stark das 1:3 (54.). Der Anfang einer Aufholjagd war das aber nicht. Kurz vor dem Ende gab es noch einen Elfmeter für die Niedersachsen, Beier scheiterte aber an FCH-Keeper Müller (82.). Somit blieb es beim klaren 3:0 für Heidenheim, das seine Aufstiegsambitionen untermauerte.

Fürth dreht das Spiel gegen den Jahn

Regensburg war im Frankenland in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, belohnte sich aber für einen guten Auftritt nicht. Die Fürther waren insgesamt sehr passiv, nach vorne ging kaum etwas. Direkt nach der Pause traf der Jahn dann, Jung schlug über den Ball, Owusu bedankte sich und traf zum 1:0 (48.). Das Kleeblatt suchte nach einer Antwort, Joker Abiama traf das Außennetz (58.). Aber das 1:1 sollte fallen, Green verwandelte einen Handelfmeter zum Ausgleich (66.). Die SpVgg war nun obenauf und drehte durch Abiamas präzisen Schlenzer die Partie (77.). Der Endstand, mit dem Dreier distanzierte sich Fürth komfortabel von der Abstiegsregion.

Weiter geht es am Samstagabend mit dem Spitzenspiel Kaiserslautern gegen den HSV auf einem ausverkauften Betzenberg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Am Sonntag ist dann Spitzenreiter Darmstadt in Düsseldorf gefordert.