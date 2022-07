Braunschweig: Aufstiegsheld Vrancic kehrt zurück

Am 26. April 2013 machte sich Damir Vrancic bei den Eintracht-Fans unsterblich. Jetzt ist er wieder da, wenn auch "nur" noch in der zweiten Mannschaft des BTSV.

Es war ein Schuss, der bei den zahlreichen mitgereisten Fans, aber auch bei den Daheimgebliebenen die höchsten Gefühle auslöste. Hatte Damir Vrancic beim Auswärtsspiel der Braunschweiger in Ingolstadt zunächst vor der Abwehr den Laden dicht gehalten, so erzielte er schließlich in der Nachspielzeit mit einem maßgenauen Freistoß das 1:0. Ein Tor von historischer Bedeutung: Es machte bereits vier Spieltage vor Saisonschluss den vorerst letzten Bundesliga-Aufstieg der Eintracht perfekt.

Jetzt ist der Mann, der sich bei den Eintracht-Fans unsterblich machte, wieder da - und jener Abend des 26. April 2013 in Ingolstadt für viele noch einmal richtig lebendig. Über neun Jahre nach dem damaligen Triumph und gut sechs Jahre nach seinem Abschied von den Niedersachsen streift Vrancic künftig das Trikot der in der Landesliga startenden zweiten Mannschaft des BTSV über.

Es sind sehr nette und motivierte Jungs, da helfe ich gerne. Damir Vrancic

"Ich möchte den jungen Spielern helfen und meine Erfahrungen weitergeben. Es sind sehr nette und motivierte Jungs, da helfe ich gerne", nennt der 36-Jährige auf der Eintracht-Website seine Beweggründe und gesteht offen ein: "Es ist auch eine Herzensangelegenheit und etwas Nostalgie."

Kurze Wege zum Training und den Spielen

Einen weiteren, kuriosen Grund gibt es seiner eigenen Auskunft nach zudem: Den Weg aus seinem Wohnort Vechelde, den er zu seiner neuen Trainingsstätte zurücklegt. Diese ist künftig nicht mehr die seines letzten Vereins, Oberligist Freie Turner Braunschweig, sondern das Nachwuchsleistungszentrum des Zweitligisten. "Ins NLZ ist es etwas kürzer und die Parkplatzsituation ist wesentlich entspannter", berichtet der Bosnier, "die Auswärtsfahrten werden kürzer und sind nicht mit einem so hohen Aufwand verbunden wie in der Oberliga." Dort habe der angehende Referendar, der ein Lehramtsstudium für Mathematik und Sport hinter sich hat, oft einen ganzen Tag für den Fußball "opfern" müssen.

Schuss ins Glück in Ingolstadt: Braunschweigs Matchwinner Damir Vrancic. imago sportfotodienst

Noch immer weite Wege auf dem Platz

"Im Kraftraum des NLZs hängen überall Bilder aus der Vergangenheit, auch von mir. An die Zeit erinnere ich mich immer gerne zurück", gibt Damir Vrancic beim Blick auf seine neue sportliche Wirkungsstätte seine Gefühle preis. Einfach so austrudeln lassen will er die Karriere, in der er unter anderem 20 Bundesliga-, 86 Zweitliga- und 49 Drittligaspiele absolvierte, im neuen Team nicht. "Zuletzt kam ich im Testspiel auf 13,7 Kilometer, obwohl ich im ersten Durchgang in der Innenverteidigung gespielt habe. Absolviere ich 90 Minuten im Mittelfeld, laufe ich ohne Probleme auch 15, natürlich nur, wenn es sein muss."