Braunöder muss nach Roter Karte im Derby ein Spiel pausieren

Nach seiner Roten Karte im Derby steht Matthias Braunöder der Austria im kommenden Heimspiel gegen BW Linz nicht zur Verfügung. Auch sein Ex-Trainer Manfred Schmid muss am nächsten Wochenende auf der Tribüne Platz nehmen.

Nach seinem Rot-Foul an Marco Grüll im 341. Wiener Derby (0:0) wurde Matthias Braunöder am Montag vom Strafsenat der Bundesliga für zwei Spiele, davon eines bedingt auf sechs Monate, gesperrt. Sollte sich der Mittefeldmann im nächsten halben Jahr also nichts zuschulden kommen lassen, fehlt er der Austria nur am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen BW Linz.

Auch Braunöders Ex-Trainer Manfred Schmid wurde für ein Spiel gesperrt und kann die Partie seines Wolfsberger AC gegen Sturm Graz am Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) daher nur von der Tribüne aus verfolgen. Der 52-Jährige hatte beim 2:1-Erfolg gegen den LASK die Rote Karte gesehen, als offiziellen Grund für die Sperre führte der Strafsenat die "Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung und Kritik gegenüber einem Spieloffiziellen" an.

In der 2. Liga verpasst Amstetten-Torhüter Elias Scherf nach der "Verhinderung einer offensichtlichen Torchance" gegen Sturm II (2:3) die bevorstehende Partie gegen Ried (Freitag, 18.10 Uhr).